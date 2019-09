Kleinburgwedel

Die Fahrt mit einem Motorrad endete am Mittwochnachmittag für einen 16-Jährigen im Krankenhaus. Augenscheinlich hatte eine Autofahrerin einen Moment lang nicht aufgepasst, als sie mit ihrem Mazda in Kleinburgwedel von der Großburgwedeler Straße nach links in die Straße Neues Land abbiegen wollte. Die 50-Jährige bog ab, obwohl ihr der Motorradfahrer entgegenkam. Dieser prallte daraufhin mit seiner Aprillia an die hintere rechte Tür des Autos und stürzte. Dabei brach er sich den Unterarm. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins Krankenhaus.

Von Thomas Oberdorfer