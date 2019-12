Großburgwedel

Einfach nur Gedankenlosigkeit oder doch sogar Vorsatz? Diese Frage beschäftigt derzeit einige Menschen in Großburgwedel. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach die frisch verlegten Stolpersteine zugeparkt. Unter anderem stand ein schwarzer VW auf den messingfarbenen Steinen. Diese sollen auf dem Fußweg zwischen den Häusern Im Mitteldorf 7 und 9 an die in Großburgwedel in der NS-Zeit getöteten 28 Säuglinge erinnern. Die Babys wurden osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen weggenommen und in der sogenannten Ausländerkinder-Pflegestätte untergebracht. Dort starben sie zumeist nach wenigen Wochen.

Ortsbürgermeister will mit Ordnungsamtschefin sprechen

„Das geht gar nicht“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller über das Parken auf den Steinen. Er will die Angelegenheit in den kommenden Tagen mit Ordnungsamtschefin Andrea Stroker besprechen. Fortmüller hatte sich als Vorsitzender des Arbeitskreises Stolpersteine persönlich für die Verlegung der Gedenksteine engagiert. Die Steine wurden am letzten Novemberwochenende von dem Künstler Gunter Demnig auf dem Gehweg verlegt.

Von Thomas Oberdorfer