Großburgwedel

Als der Fahrer eines VW Caddy am Mittwochnachmittag zu seinem an der Straße Ackerrain in Großburgwedel abgestellten Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Schäden fest. Von 16.30 bis 17.30 Uhr hatte er das Auto dort geparkt. Sowohl die Fahrertür als auch der hintere Radkasten wiesen dicke Schrammen auf. Vermutlich im Vorbeifahren – so ein Polizeisprecher – hatte ein anderes Fahrzeug den VW gestreift. Dessen Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den Unfall und flüchtete. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 1500 Euro an und hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer