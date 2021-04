Kleinburgwedel

Dieser Unfall hätte auch weitaus schlimmer ausgehen können: Am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr verlor eine 61-jährige Autofahrerin auf der Fahrt von Groß- nach Kleinburgwedel die Kontrolle über ihren Wagen. In Höhe der Verkehrsinsel am Ortseingang von Kleinburgwedel kam sie von der Fahrbahn ab und landete an einem Baum. Durch den Aufprall wurde ihr Toyota zurückgeschleudert, stürzte um und blieb auf der linken Seite liegen. Anschließend schlugen Flammen aus dem Wagen.

Fahrerin muss ins Krankenhaus

Glück im Unglück: Das Feuer erlosch binnen kurzer Zeit wieder von selbst. Und direkt nach dem Unfall waren zwei Helfer zur Stelle, um der Fahrerin zu retten. Sie holten die Frau aus ihrem umgestürzten Wagen. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall Schürfwunden und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr richtete anschließend den Wagen wieder auf und streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit 5000 Euro.

Von Thomas Oberdorfer