Großburgwedel

Als eine 47-Jährige am Donnerstag um 14.25 Uhr mit ihrem Multivan von der Straße In der Riehe nach links in die Straße In der Meineworth in Großburgwedel abbiegen wollte, übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford. Es kam zum Unfall. Die Unfallverursacherin und auch der 80-jährige Fordfahrer blieben unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Von Sandra Köhler