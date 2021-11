Großburgwedel

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Porsche Cayenne Turbo S gestohlen. Der dunkelbraune Wagen war nach Polizeiangaben abgeschlossen vor einer Garage an der Straße Am Flöth abgestellt – und hat einen Zeitwert von rund 80.000 Euro.

Die Diebe schlugen laut Polizei in der Zeit von 0.10 bis 7.45 Uhr am Dienstag zu. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Alina Stillahn