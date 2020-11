Oldhorst

Da scheint ein Fahrer nicht richtig aufgepasst zu haben. Vermutlich im Vorbeifahren – so schreibt die Polizei in ihrem Bericht – beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Weidezaun an der Verlängerung des Herrendamms in Oldhorst. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, floh der Fahrer vom Unfallort. Die Beamten des zuständigen Polizeikommissariats Großburgwedel gehen davon aus, dass der Zaun von einem größeren Fahrzeug mit Anhänger beschädigt worden ist. Sie bitten eventuelle Zeugen, ihre Beobachtungen unter Telefon (0 51 39) 99 10 mitzuteilen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer