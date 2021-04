Fuhrberg

Seit Januar versperren Poller die Durchfahrt für Autofahrer auf dem Heudamm von Fuhrberg nach Wieckenberg oder in der Gegenrichtung den privaten Weg des Realverbandes Elze. Doch am Sonnabend konnten Autos die Strecke kurzzeitig aus Richtung Wieckenberg wieder passieren: Ein Autofahrer aus Wietze hatte nach Aussage von Heinz-Werner Reichenbach den Abstand zwischen den Pfosten als ausreichend für sein Fahrzeug taxiert. Ein fataler Fehler. Das Auto passte nicht hindurch, es riss stattdessen beide Pfosten samt Dübeln aus dem Fundament heraus.

Bei dem missglückten Manöver beschädigte der Wietzer auch noch einen Vorderreifen seines Autos, und weil er kein Ersatzrad besaß, musste er auf den Abschleppwagen warten. Eine Passantin beobachtete das Geschehen und informierte Reichenbach, stellvertretend für den Realverband. „Ich habe dann wiederum die Polizei angerufen“, sagt Reichenbach, nach dessen Angaben der Realverband eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattete. Die Polizisten trafen den Unfallverursacher noch an, sie mussten nur noch seine Personalien aufnehmen. „Auch die Farbspuren, die die beiden Absperrpfosten an den beiden Vorderkotflügeln hinterlassen hatten, wiesen ihn eindeutig als Verursacher aus“, sagt Reichenbach.

Die Polizei gab seinen Angaben zufolge den Schaden an dem Auto mit 800 Euro, an den Pollern mit 400 Euro an. Noch am Ostersonntag verschloss der Realverband wieder den Schleichweg, den vor allem Pendler nutzten, mit Pollern.

Von Antje Bismark