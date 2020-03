Großburgwedel

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, als er zu seinem auf einem Parkplatz an der Fuhrberger Straße in Großburgwedel abgestellten Wagen zurückkehrte. An dem lilafarbenen Opel Adam war der hintere rechte Radkasten durch Kratzer beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 7.15 und 16.25 Uhr. Augenscheinlich hatte ein anderer Autofahrer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Den gibt die Polizei mit 200 Euro an und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserm Ticker

Von Thomas Oberdorfer