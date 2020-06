Großburgwedel

350 Euro Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz an der Dr.-Albert-David-Straße in Großburgwedel an. Er streifte den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs und suchte anschließend das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag in der Zeit zwischen 13.15 und 13.40 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer