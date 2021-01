Großburgwedel

Durch seine Fahrweise fiel ein Autofahrer am Sonnabend einer Polizeistreife auf. Am Steuer saß ein 69-jähriger Mann. Die Beamten stoppten ihn gegen 19.15 Uhr am Schützenplatz in Großburgwedel. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Autofahrer eine Alkoholfahne hatte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 69-Jährigen und ließen eine Blutprobe durchführen.

Von Thomas Oberdorfer