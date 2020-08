Großburgwedel

Einen beträchtlichen Schaden hat ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel verursacht. Augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken touchierte er mit seinem Wagen einen auf dem Platz vor einem Restaurant abgestellten Citroën. Dabei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des Autos beschädigt. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag zwischen 18.45 und 19.10 Uhr. Der Parkplatz befindet sich in Höhe der Einmündung der Straße An der Buhle in die Hannoversche Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und beziffert den entstandenen Schaden mit 3000 Euro. Die Beamten bitte Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer