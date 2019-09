Großburgwedel

„Lässig durch die Lebensmitte“: Wie das gelingen kann, verrät die Journalistin und Medientrainerin Heike Kleen. Auf Einladung der Bücherei Großburgwedel ist sie am Mittwoch, 25. September, ab 20 Uhr zu Gast im Amtshof, Auf dem Amtshof 8. Im Gepäck hat sie ihr brandneues Buch „Jung war ich früher, jetzt will ich nur noch so aussehen. Lässig durch die Lebensmitte – eine Aufbaukur“. Für den Abend, der sich besonders an ein weibliches Publikum richtet, verspricht sie laut Veranstalter „tiefenwirksame Tipps mit Soforteffekt“.

Es zählen die inneren Werte

Das neueste Buch von Heike Kleen erscheint am 9. September. Quelle: privat

Die 1975 in Bremen geborene Autorin studierte Germanistik und Politikwissenschaften. Sie arbeitet als freie Journalistin und schreibt auf „ Spiegel Online“ eine Serie über die neue Weiblichkeit. Zudem ist sie Autorin für Talkshows in ARD, ZDF und NDR und coacht als Medientrainerin Autoren, Moderatoren und Journalisten vor ihren Fernsehauftritten. Um herauszufinden, wie das entspannte Älterwerden funktioniert und wie frau dabei cool bleiben kann, hat Kleen mit Experten gesprochen, eine Stilberatung gemacht und den Rat von Powerfrauen mit Lebenserfahrung eingeholt. Eines ist klar: Es zählen die inneren Werte – aber es schadet nicht, sie bestmöglich zu verpacken.

Vorverkauf beginnt am Mittwoch

„Ich habe mich auf die Suche nach mehr Stil, Lässigkeit und Selbstbewusstsein in der zweiten Lebenshälfte gemacht, teste Anti-Aging-Produkte und will wissen, warum für alternde Frauen immer noch andere Bewertungskriterien gelten als für Männer – und wie wir uns davon lösen“, sagt die Autorin. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, im Vorverkauf ab Mittwoch, 11. September, in der Bücherei Großburgwedel, Von-Alten-Straße 15, sowie in der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Von Sandra Köhler