Wettmar

Ein Pferdehof in Wettmar verwandelt sich in eine Filmkulisse: Ein Kamerateam hat mit der Burgwedeler Jugendbuchautorin Karin Müller auf dem Immenhof gedreht. Auf dem Gelände der Horse Company stellte Müller vor laufender Kamera ihre beiden Neuerscheinungen „Nordstern – der Ruf der freien Pferde“ und „Das Rätsel des Pferdeamuletts“ vor.

Passend: Sie handeln von Pferden. Und so las die Müller stilecht zwischen Heuballen und Möhrensack und vor den Augen der Islandpferde Nonni und Jöhwur von Besitzerin Myriam Mohnblatt sowie Haflinger Titus von Veronika Wucherpfennig einige Passagen aus den beiden Büchern vor.

Aufnahmen dauern ein Tag lang

Einen Tag lang dauerten die Aufnahmen des Kamerateam Unimak aus Hamburg. Allein der Aufbau von drei professionellen Filmkameras, Lichtstativ und Tonangel vor den Pferdeställen nahm zwei Stunden in Anspruch. Die Lesung der Jugendbuchautorin Müller ist ein Pferdebuchspecial für das Internetformat „#Harperliest!“ ihres Verlags Schneiderbuch/Harper Collins.

„Da es in meinen Büchern um Pferde geht, lag es ja nah, die Wohnzimmerlesung nicht im Ohrensessel bei mir zu Hause aufzuzeichnen, sondern an der frischen Luft in einem Reitstall vor Ort“, erklärt die Autorin, die mittlerweile mehr als 80 Bücher verfasst hat.

Film ist auf Youtube Kanal zu sehen

„Die Filmaufnahmen waren ein Highlight für mich“, verrät die Schreiberin. Zu sehen ist der etwa halbstündige Film ab dem 7. April auf dem verlagseigenen Youtube-Kanal von Harper Collins Germany und in den sozialen Medien.

Von Katerina Jarolim-Vormeier