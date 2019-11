Großburgwedel

War das ein Einbruchsversuch, oder was steckt dahinter? Ein Unbekannter hat am Freitag am helllichten Tag bei einem Auto die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Ford stand am Elbinger Weg am Fahrbahnrand, passiert sein muss die Tat zwischen 15.15 und 16.20 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Frank Walter