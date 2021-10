Großburgwedel

„Mir war es eine große Ehre, dieses Amt und die Verantwortung zu tragen“, das hat Axel Düker (SPD) am Montag nach der knapp verlorenen Wahl in den sozialen Medien geschrieben. In seinem Post wünschte er auch seiner Nachfolgerin, Ortrud Wendt (CDU), alles Gute. Am 1. November tritt sie ihr Amt an. Damit endet Axel Dükers Amtszeit als Bürgermeister nach sieben Jahren.

Das Bürgermeisteramt ist ein Amt auf Zeit, das hat Düker immer wieder betont. So auch in seiner letzten Rede vor dem Rat, in der er noch einmal auf wichtige Stationen seiner Amtszeit zurückblickte – und seine tiefe Dankbarkeit aussprach, dass er Burgwedel seit 2014 als Bürgermeister begleiten durfte. Damals, gleich nach seiner doch durchaus überraschenden Wahl zum Bürgermeister im lange von den Christdemokraten dominierten Burgwedel, ging es los mit der Stromtrasse Südlink, die ursprünglich auch durch Burgwedel gebaut werden sollte und ihn fast seine gesamte Amtszeit begleitete.

Schnellstart im Rathaus 2014: Gleich nach seiner Wahl fing Axel Düker am Montag mit seiner Arbeit an. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Themen, die eben nicht im Wahlprogramm stehen

Themen, die er nicht alle im Wahlprogramm stehen hatte, wie Düker es einmal ausdrückte. Wie 2015 etwa die Unterbringung Geflüchteter, zwischendurch die Erweiterungen der Grundschulen oder der Krankenhausstandort. Aus seiner Sicht viele eingefahrene Erfolge, wie die Steigerung der Gewerbeeinnahmen und der Ausbau der Glasfaser – und schließlich eine weitere Krise, die auch Düker sicher nicht auf dem Zettel hatte: Corona.

„Diese gemeinsamen Erfahrungen haben mich geprägt und ich werde sie nie vergessen“, sagte Düker mit Blick auf die Rathausmitarbeitenden, die mit größtem Engagement und Verbundenheit zur Stadt diese Herausforderungen gemeistert hätten. „Die Arbeit als Bürgermeister von Burgwedel war mir in dieser Form nur möglich, da ich mich zu jeder Zeit auf die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung hundert Prozent verlassen konnte.“

Düker musste sich gegen Ratsmehrheit durchsetzen

Doch Düker musste während seiner siebenjährigen Amtszeit auch einstecken. Gegen die Ratsmehrheit aus CDU und FDP, die sich längst nicht für alle seine Vorschläge begeistern konnte. Das finde er gar nicht so schlimm, sagte Düker einmal im Gespräch mit dieser Zeitung. Dann müsse die Verwaltung eben bessere Vorlagen schreiben. Er konnte also auch einstecken.

In seiner letzten Rede im Rat verlor er dazu kein Wort, sparte aber auch nicht mit allgemeiner Kritik. „Politische Entscheidungen müssen der Öffentlichkeit erklärt und transparent dargelegt werden“, sagte er. Vermeintlich einfache Antworten seien angesichts der immer komplexer werdenden Aufgaben von Politik und Verwaltung nur denjenigen nützlich, die nicht in der Verantwortung der Umsetzung stünden.

Standing Ovations für den Axel Düker

„Am Ende kann man oftmals sehen, was man gemeinsam begonnen hat“, sagte er und nannte als Beispiel den Neubau des Gymnasiums. Den durfte er wenige Tage später auch noch offiziell eröffnen. Auch die Drehleiter der Stadtfeuerwehr, auf die Burgwedel fast 50 Jahre gewartet hatte, konnte er als amtierender Bürgermeister noch begrüßen. Zuvor erhielt er in der letzten Ratssitzung aber mehrere Minuten lang Standing Ovations.

Axel Düker (Zweiter von links) gemeinsam mit Ortsbrandmeister Tibor Biczok (von links), Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger und Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing mit der neuen Drehleiter Mitte Oktober. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Mittlerweile ist die Reaktion direkt nach der Wahl auf Facebook nicht mehr zu finden. Der Account des Bürgermeisters Axel Düker ist gelöscht. In den letzten Wochen seiner Amtszeit hat er sich Urlaub genommen. Auch einem Treffen mit dieser Zeitung zum Abschied hat er nicht zugestimmt. Jetzt sind eben andere dran. So verabschiedet sich Axel Düker eher leise, aber – das zeigen seine Rede und der Post auf Facebook – mit Anstand.

Was er in Zukunft machen will, auch darüber möchte er öffentlich nichts verraten. Er ist jetzt wieder ein Privatmann. Aber einer, der Burgwedel tief verbunden bleiben wird – die Stadt ist schließlich auch seine Heimat.

Von Alina Stillahn