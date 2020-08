Großburgwedel

Ein Eis essen, ein Besuch im Freibad und schwimmen im Badesee – dazu laden die jetzigen sommerlichen Temperaturen geradezu ein. Eine Gelegenheit, sich im Wasser abzukühlen, bietet auch der Springhorstsee in Großburgwedel. Am westlichen Ufer lädt eine kleine Badelandschaft zum Verweilen ein. Der große Besucheransturm blieb bis jetzt aber aus. „Durch Corona ist hier weniger los“, sagt Danny Strecker, der den Kiosk am See gemeinsam mit seiner Frau Shaila betreibt.

Die Badegäste, die zum See kommen, seien aber sichtlich begeistert. „Den Leuten gefällt es. Wir bekommen nur gutes Feedback“, sagt Strecker. Während einige schon seit vielen Jahren zum Schwimmen an den Springhorstsee fahren, kommen jetzt auch einige neue Gäste. Ob das derzeit geschlossene Freibad in Großburgwedel dafür ein Grund sein könnte, weiß Strecker nicht. Sicher ist er sich hingegen in einer anderen Sache: „Das Wetter muss mitspielen.“ Gerade am vergangenen Wochenende war der See gut besucht. „Es ist hier aber nicht so voll wie am Altwarmbüchener See gewesen.“

Geöffnet ist der Badebereich am Springhorstsee montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, Kinder zahlen einen Euro.

Von Lisa Höfel