„Die Mauer kommt weg, schließlich stand sie länger als die Berliner Mauer.“ Mit wenigen Worten kündigte Jürgen Schodder, Vorsitzender des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, in der jüngsten Sitzung des Gremiums den Abriss der Mauer vor dem Rathaus in Großburgwedel an. Und es dauerte nicht lange, bis Taten folgten. Mittlerweile hat ein Bagger ein 50 Meter langes Teilstück eingerissen.

Mauer ist in einem beklagenswerten Zustand

Damit wurde ein lange gehegter Wunsch umgesetzt. Bereits vor acht Jahren diskutierte man in der Stadtpolitik darüber, die Mauer einzureißen. „Schließlich muss man das Rathaus ja nicht einsperren“, sagte Schodder gegenüber dieser Zeitung. „Die Mauer steht wie eine Barriere zwischen dem Ort und dem Rathaus.“ Dass nun der Abriss erfolgte, dürfte zudem aber auch dem eher beklagenswerten Zustand des Bauwerks geschuldet sein. Lange Risse ziehen sich durch die Mauer, der Putz bröckelt an einigen Stellen ab, und die ersten Steine fehlen bereits. Würde man die Mauer sanieren, würde das viel Geld kosten.

Dennoch wird sie nun nicht in einem Schritt abgerissen. „Wir machen das im Zuge der Sanierung der Kleinburgwedeler und der Fuhrberger Straße“, erläutert der städtische Bauingenieur Andrej Wyshimok. Der dafür notwendige Bagger könne nur von der Straßenseite aus an das Bauwerk heranfahren und es auch nur in diese Richtung einreißen, da auf der Seite des Rathauses Bäume und Pflanzen den Weg für schwere Maschinen versperren.

Umstürzende Mauerteile würden Bürgersteig zerstören

Außerdem hinterlässt der Abriss deutliche Spuren auf dem Bürgersteig. „Der Bagger und umstürzende Mauerteile würden das Pflaster zerstören“, erklärt der Bauingenieur. Deshalb warte die Stadt mit den Arbeiten, bis im Zuge der Straßensanierung die Nebenflächen ebenfalls erneuert werden. Das ist an der Kleinburgwedeler Straße derzeit der Fall, zumindest in dem Teilstück zwischen den Zufahrten zu den Parkplätzen am ehemaligen Schwesternwohnheim und am Rathaus.

Einen Ersatz für die Mauer wird es nicht geben. „Das bleibt offen“, erläutert Wyshimok. Der kombinierte Bürgersteig mit dem Radweg wird bis an die Grünfläche herangelegt. „Gegebenenfalls gibt es auf der Grünfläche noch einige neue Pflanzen.“

Restliche Mauer bleibt vorerst stehen

Bis das letzte Teilstück der Rathausmauer abgerissen ist, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Die Region kündigte vor wenigen Tagen in ihrer neuen Prioritätenliste an, dass sie die Sanierung der Großburgwedeler Ortsdurchfahrt im Bereich der Fuhrberger Straße erst im Jahr 2022 angehen will. So lange dürfte dann auch die restliche Mauer zwischen dem Rathaus und dem Rest des Ortes stehen bleiben.

Dieser Teil der Mauer vor dem Burgwedeler Rathaus bleibt vorerst stehen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer