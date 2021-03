Großburgwedel

Seit Jahren fristet der Bahnhof in Großburgwedel ein Schattendasein. Es gibt nur wenige Verbindungen an zwei zugigen Bahnsteigen. Das soll sich ändern und der Bahnhof Dreh- und Angelpunkt in neuen Mobilitätskonzepten für die Stadt werden. Diese Forderung kommt aus allen Parteien, das zeigen Diskussionen in den Ratssitzungen. Damit könnte der Bahnhof zu einem beherrschenden Thema im Kommunalwahlkampf werden.

Täglich 13.000 Pendler von und nach Burgwedel unterwegs

Denn: Will man in Burgwedel in Sachen Klimaneutralität vorankommen, dann braucht es Alternativen zum Auto. 13.000 Pendler kommen täglich nach Burgwedel oder fahren aus der Stadt heraus zu Arbeitsplätzen im Umland. Der eigene Wagen ist derzeit noch das bei Weitem beliebteste Transportmittel. Der Zug wäre eine Alternative. „Doch dann müsste sich das Angebot der Bahn deutlich verbessern“, sagt Ortrud Wendt, Bürgermeisterkandidatin der CDU, und präsentiert Vorschläge.

Setzt sich für den Kauf des Großburgwedeler Bahnhofsgebäudes ein: Ortrud Wendt, CDU-Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Burgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Zum einen fordert sie eine bessere Anbindung der Station an das DB-Netz, zum anderen eine Aufwertung des Geländes. Letzteres ist jetzt zum Thema geworden, nachdem das alte Bahnhofsgebäude wieder zum Verkauf steht. Das Haus wechselte bereits mehrfach den Besitzer. Vor wenigen Wochen tauchten erneut Anzeigen auf den Immobilienportalen im Internet auf. Für rund 170.000 Euro sei das Gebäude zu haben, berichtet Wendt von den Angeboten.

Bahnhof als Einfallstor zur Stadt

„Das ist die Gelegenheit für die Stadt“, sagt sie. „Wichtig ist, dass Burgwedel sich jetzt das Bahnhofsgebäude sichert und die Chance nicht verstreichen lässt. Der Bahnhof wird zu dem Einfallstor in die Stadt werden“, sagt Wendt und hat bereits erste Nutzungsvorschläge parat: Toiletten für Reisende, dazu gastronomische Angebote. Außerdem könnte man in den Räumlichkeiten Co-Working-Spaces für Bahnreisende anbieten, die kurzfristig ein Büro benötigen. Zudem hält Wendt einen Treffpunkt für junge Leute für denkbar, wo diese Partys feiern könnten. „So etwas fehlt in Burgwedel einfach.“

Steht in Gesprächen über den Ankauf des Großburgwedeler Bahnhofsgebäudes: Bürgermeister Axel Düker. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Zwar hat Bürgermeister Axel Düker (SPD) noch kein fertiges Konzept für das Bahnhofsgebäude parat. Er sieht in dem Haus aber ebenfalls einen „wichtigen Baustein in einem Gesamtkonzept für den Großburgwedeler Bahnhof. Darum haben wir als Stadt Gespräche über den Ankauf des Bahnhofs begonnen.“ Weitere Details will er angesichts der laufenden Verhandlungen aber nicht nennen.

„Wir brauchen alle 20 Minuten einen Zug“

Doch was nützt ein schöner Bahnhof, wenn das Verbindungsangebot nicht verbessert wird? Derzeit fahren aus Großburgwedel nur einmal in der Stunde Züge in Richtung Hannover beziehungsweise Hamburg ab. „Das ist viel zu wenig“, meint Wendt. „Wir bräuchten zu den Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten einen Zug in beide Richtungen. Das wäre ein attraktives Angebot, das die Menschen dazu bewegen könnte, von dem Auto auf die Bahn umzusteigen.“

Doch solch ein Fahrplan ist Zukunftsmusik und derzeit nicht realisierbar. Das räumt auch Wendt ein. Das Problem: Ist ein Nahverkehrszug zwischen Hannover und Großburgwedel unterwegs, kann er nicht überholt werden.

Statt einer Erweiterung des Bahnangebotes droht derzeit das genaue Gegenteil – eine Reduzierung der Verbindungen. Das wurde zuletzt Ende 2020 deutlich, als die Bahn den Halt es Metronoms um 19.57 Uhr in Großburgwedel aus dem Fahrplan strich. Erst massive Proteste aus der Politik sorgten letztendlich dafür, dass die Verbindung vorerst weiterhin angeboten wird. Dennoch besteht weiterhin ein Engpass im Schienennetz. Werden die Gleise zwischen Hannover und Großburgwedel für eine Fernverbindung benötigt, dann hat die Vorrang vor dem Nahverkehr.

Bahn plant Ausweichgleis in Großburgwedel

Das Problem lösen könnte ein Ausweichgleis. Ist ein schneller Fernzug auf der Strecke unterwegs, steuert der Nahverkehrszug das Ausweichgleis an, lässt den Fernzug passieren und setzt anschließend seine Fahrt fort. Bürgermeisterkandidatin Wendt fordert den Bau eines solchen Gleises in Großburgwedel. „Dafür muss sich die Stadt einsetzen. Nur so können wir gewährleisten, dass wir trotz zunehmender Frequenz durchfahrender Fernverkehrszüge genügend Zeitfenster bieten können, in denen Nahverkehrszüge auch Großburgwedel bedienen können.“

Es ist ein Vorschlag, mit dem sich die Deutsche Bahn und die Stadt bereits beschäftigen. Überholgleise seien in Großburgwedel in Planung, erklärt eine Bahnsprecherin. Eine kurzfristige Lösung dürfte es allerdings nicht geben. „Mit einer Umsetzung ist nicht vor 2030 zu rechnen. Die Deutsche Bahn ist dazu bereits seit Ende 2020 im engen Austausch mit der Stadt Burgwedel“, sagt die Sprecherin.

Ausweichgleis braucht viel Platz

Wendt hat auch einen Vorschlag parat, wo ein Ausweichgleis gebaut werden könnte. „Es gab früher ein Abstellgleis zwischen Groß- und Kleinburgwedel. Auf der Fläche könnte solch ein Gleis angelegt werden.“ Ob der dort vorhandene Platz ausreicht, müsste geprüft werden. „Die Länge eines Ausweichgleises muss dann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden“, erklärt die Bahnsprecherin. „Dies kann eine Länge von 1500 Meter. sein.“ Sie macht auch klar, was nicht geht: „Grundsätzlich können Planungen für zusätzliche Infrastrukturen durch entsprechende externe Ing-Büros durchgeführt werden. Eine bahnseitige Prüfung dieser Planungen erfolgt dann. Die Bauausführung obliegt der DB Netz. Eine eigenständige Planung seitens der Kommune ist nicht möglich.“

Von Thomas Oberdorfer