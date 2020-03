Burgwedel

Der Swing bleibt, der Name ist neu: Die Band Hot4Jazz gibt es als solche nicht mehr. Nach der Auflösung durch den früheren Bandleader entschieden sich die vier weiteren Mitglieder, unter dem neuen Namen Swinging Oldtimers weiterzumachen. Werner Fischer (Kornett, Flügelhorn und Gesang), Dieter Rös (Klarinette und Saxofon), Peter Warnecke (Klavier) und Michael Glubrecht (Bass) wollen ihr Publikum – wie unter anderem bei Jazz unter Sternen in Burgwedel – weiter mit Swing und Blues begeistern. Wer die Band buchen möchte, dann sich mit einer E-Mail an swingingoldtimers@t-online.de melden.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto