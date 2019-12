Großburgwedel

Wer auf Funk- und Soulmusik, Blues sowie Rock steht, sollte sich den Auftritt der Großburgwedeler Band Loop nicht entgehen lassen. Die sechs Musiker wollen mit ihrer Kultparty „bevor Christmas“ auf Weihnachten einstimmen. Die Gäste und Fans können entspannt am Sonnabend im Gasthaus Am Markt mitwippen und tanzen. Sänger Horst Koriath verspricht: „Die Musik geht nicht nur in den Fuß, sondern auch ins Blut über.“

Band kommt mit zwei Saxofonen

Die Besetzung der Lokalmatadoren ist speziell: Zwei Saxofone, nämlich Uli Probst-Schneidereit und Willi Ossenberg-Engels, stechen hier neben Gitarrist Uwe Strey, Bassist Martin Schippert sowie Ralf Schulz am Schlagzeug heraus. Alle Hits, die Loop spielt, sind eigens im beliebten Loop-Party-Power-Sound arrangiert. Die Band zeichnet sich durch ihre Spielfreude und ihren Witz aus. „Wir wollen, dass alle mitgerissen werden und einen tollen Abend haben, wie wir selbst natürlich auch“, sagt Koriath.

Loop-Musiker lernen sich durch Zufall kennen

Die Band Loop hat sich im Oktober 2004 in Großburgwedel gegründet. Mehr oder weniger durch Zufall lernten sich die sechs Musiker kennen und stellten ein gemeinsames Ziel fest: Gute Musik aus den Stilen Funk, Soul, Blues und Rock zu machen. Was anfangs nur als hin und wieder mal musizieren gedacht war, entwickelte sich schnell zu einer halb-professionellen und qualitativ hochwertigen Fusion zeitgenössischer Musik in den beschriebenen Stilen. „Wir sind zu einem perfekt abgestimmten Team zusammengewachsen und treten in der Region Hannover auf“, sagt Sänger Koriath.

Die Kultparty vor Weihnachten beginnt am Sonnabend, 21. Dezember, um 20 Uhr in der Gaststätte Am Markt, Am Markt 3, in Großburgwedel. Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann eine Spende in den Hut geben.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier