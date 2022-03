Thönse

Ihr größter Fan ist 91 Jahre alt, sie proben in Thönse zwischen Blümchentapeten und Biedermeierschrank: Die Punkrocker der Band Nicht.System.Relevant wollen bald ihr erstes Album auf CD mit humorigen, aber auch systemkritischen Songs veröffentlichen.

Doch wie so oft ist der Beginn ihrer Geschichte eher dem Zufall geschuldet. „Auf einer Weihnachtsfeier unter Freunden im Dezember 2019 fing Heiko plötzlich an zu singen“, erinnert sich Marcus Szamocki aus Thönse an einen Abend in einer Burgdorfer Kneipe. „Da wurde ich hellhörig und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, mit mir zusammen Musik zu machen.“

Der Lindener hatte Lust – und zufällig auch den gleichen Musikgeschmack wie der Thönser: Gemeinsam wollten sie den guten, alten Punkrock aufleben lassen. Dass nun – gut zwei Jahre später – bereits das erste Album ihrer Band auf den Markt kommt, hätten sie zu dem Zeitpunkt wohl nicht geahnt.

91-Jährige bringt Leckereien in den Proberaum

Ein Proberaum war in Thönse schnell gefunden. Nachbarin Lisa Spangenberg stellte den Noch-Hobbymusikern ihren Dachboden zur Verfügung. Die 91-Jährige gehöre quasi zur Familie. „Sie ist die Herzensoma unserer Kinder“, sagt Szamocki, der als OP-Leiter in einem Hildesheimer Krankenhaus arbeitet. „Und sie freut sich immer, wenn wir bei ihr Musik machen, und bringt uns auch manchmal kleine Leckereien hoch in den Proberaum.“

Die 91-Jährige Lisa Spangenberg ist einer der größten Fans der Punkrock-Band. Seit vielen Jahren sind sie und Marcus Szamocki Nachbarn und Freunde. Quelle: Gabriele Gerner

Musiker hat Spaß daran, das kleine Dorf laut zu beschallen

Dort rocken die Punker zwischen Biedermeierschränken und Blümchentapeten, haben ihre Mikrophone und Verstärker auf alten Teppichen aufgestellt und bringen die Fenster hinter den Spitzengardinen zum Beben. „Ab und zu schauen Spaziergänger verwirrt hoch, wenn sie unsere Musik hören. Die können die Quelle gar nicht richtig verorten“, sagt Szamocki grinsend. Er hat sichtlich seinen Spaß daran, das knapp 1500 Einwohner zählende Dorf mit lauter Musik zu beschallen. Denn weder der 91-jährigen Hausbesitzerin noch den zum Teil leicht ergrauten Herren, die im Haus ein- und ausgehen, würde man wohl diese Art von Musik zutrauen.

Durch berufliche und private Kontakte kamen weitere Bandmitglieder hinzu: Schlagzeuger Jörn Asseburg ist Geograf, Gitarrist Martin Janetzki arbeitet als Krankenpfleger und Markus Koschbin, der Gitarre, Flöte und Violine spielen kann, ist Kinderchirurg. In der ersten Zeit spielten die Hobbymusiker Stücke bekannter Bands nach. Dann kam die Corona-Krise und damit Arbeitslosigkeit für Drummer Jörn Asseburg und Sänger Heiko Urbainczyk, der bis dahin als Kommunikationstrainer selbstständig war.

Pause muss sein: Die Punkrocker von Nicht.System.Relevant machen es sich im Proberaum in Thönse bei Cola und Cabanossi gemütlich. Quelle: Gabriele Gerner

Galgenhumor und Gesellschaftskritik

„Lange Zeit konnten wir nur zu zweit üben“, sagt Bassist und Techniker Szamocki. Doch die Pandemie und die damit verbundene Arbeitslosigkeit trat einen kreativen Prozess bei Heiko Urbainczyk los, der bald Früchte trug. Er schrieb Texte, die sich kritisch mit der Leistungsgesellschaft auseinandersetzen, die soziale Ungerechtigkeit und politische Überheblichkeit anprangern. Bald stand der Name der Band fest, in dem sich ihre Gesellschaftskritik, aber auch ihr Galgenhumor, kristallisiert: Nicht.System.Relevant.

Zur Galerie Die Punkrocker der Band treffen sich regelmäßig unter dem Dach der 91-jährigen Lisa Spangenberg. Dort haben sie auch ihre CD „Europäische Werte“ eingespielt.

„Ich fühle mich wieder wie 16“

„Ich habe von vielen ehemaligen Kollegen gehört, die sich nach längerer Arbeitslosigkeit umgebracht haben“, sagt Urbainczyk. Auch er kenne dieses Loch, in das man ohne Beruf falle – und die abwertenden Reaktionen der Gesellschaft. Die Band sei für ihn eine Rettung vor depressiven Gedanken. „Wenn ich mit den Jungs Musik mache, fühle ich mich wieder wie 16“, bekennt der 53-Jährige. Und die Bandkollegen nicken.

Targe Szamocki (rechts) ersetzt heute bei der Probe Jörn Asseburg an den Drums und begleitet seinen Vater Marcus Szamocki (links). Quelle: Gabriele Gerner

Sie alle sind glücklich, dass sie wieder auf den Spuren ihrer Jugend wandeln, als sie noch regelmäßig Musik von Kiss, Slime, den Ärzten und den Abstürzenden Brieftauben gehört haben. Auch wenn die Bandmitglieder inzwischen alle über 40 und gesellschaftlich etabliert sind („inzwischen haben wir zusammen zehn Kinder!“), ist es ihnen wichtig, die Augen nicht vor Ungerechtigkeiten zu verschließen. „Es ist schon wichtig, weiterhin den Finger in die Wunde zu legen“, meint Koschbin. Alte Zeiten aufleben lassen, Ungerechtigkeiten anprangern, aber auch das Leben feiern – das wollen sie mit ihren Stücken. Und dabei darf der Spaß natürlich nicht fehlen – wie es sich für echten Punk eben gehört.

Auch die Flöte ist mit dabei

In ihrem Lied „Freda“ ziehen die Musiker über eine allzu leichtgläubige Esoterikerin her, in „Linden 81“ feiert Sänger Heiko seine Kindheit in dem hannoverschen Stadtteil. Der Song „Prinzessin“ ist eine Abrechnung mit allzu mäkeligen Frauen. „Wo bist du?“ ist vermutlich das einzige Punkstück mit Flöte. Der Song „Europäische Werte“ prangert an, wieviel Leid im Namen Europas bereits angerichtet wurde und lädt ein, die eigene Kultur kritisch zu hinterfragen.

Songliste für die Welttournee hängt bereits an der Wand

„Europäische Werte“ ist auch der Titel der CD, die die Band bald pressen lässt. Aufgenommen haben die Musiker alle Stücke in ihrem Dachkammer-Proberaum in Thönse. Szamocki hat die Songs mit viel Hingabe nachbearbeitet. Vier Lieder hat er bereits auf Spotify eingestellt. Zusätzlich kommentiert die Band ihre Songs auch auf Instagram.

Die CD planen die Hobbypunkrocker in einer Auflage von 500 Stück – zunächst. Man wisse ja nie, wieviel Erfolg noch komme, wenn die Band erst einmal ihr Können bei Liveauftritten unter Beweis stelle. Die erste und letzte gepresste CD dieser limitierten Auflage wollen die fünf Musiker in einen goldenen Rahmen im Proberaum aufhängen – neben der Songliste für die Welttournee.

