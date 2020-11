Thönse/Wettmar

Am Montag sollen die Bauarbeiten für den neuen Radweg zwischen Thönse und Wettmar beginnen. Dieser entsteht auf der westlichen Seite der K 116 zwischen den beiden Orten. Die Arbeiten beginnen in Wettmar. Die Fertigstellung ist für April des kommenden Jahres geplant, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann.

Schulstraße in Wettmar wird teilweise zur Sackgasse

Dafür muss in Wettmar die Einmündung der Schulstraße in die Thönser Straße für etwa vier Wochen gesperrt werden, wodurch die Schulstraße teilweise zur Sackgasse wird. Regiobus leitet seine Fahrzeuge über eine Ausweichstrecke um. In Wettmar wird die Fahrbahn am Ortsausgang verengt, in Thönse will die Region eine Verkehrsinsel bauen, die es Radfahrern erleichtern soll, dort die Fahrbahn zu überqueren.

Sperrung im März oder April

Während der Bauzeit bleibt die Straße zwischen Thönse und Wettmar fast durchgängig für den Verkehr geöffnet. Lediglich wenn die Asphaltiermaschinen anrollen, soll die Straße für eine Woche komplett gesperrt werden. Nach jetzigen Zeitplan wäre das im März oder im April kommenden Jahres.

Radweg zwischen Thönse und Wettmar wird 2,50 Meter breit

Der Radweg erhält eine Breite von 2,50 Meter. Die Baukosten betragen etwa 900.00 Euro und werden von der Region Hannover und dem Bund getragen.

Von Mark Bode