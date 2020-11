Großburgwedel

„Endlich geht es los“, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze und freut sich über den Baubeginn für die Mehrfamilienhäuser am Pöttcherteich. Damit startet ein seit Jahren geplantes Bauprojekt in Großburgwedel, über das Politik, die Stadt und der Investor lange verhandelt haben. Auf der knapp 6000 Quadratmeter großen Fläche an der Dammstraße, zwischen Am Pöttcherteich und Pöttcherwiesen, baut das Langenhagener Unternehmen Saccullo acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 55 Wohnungen.

Reges Treiben auf der Baustelle

Auf der Baustelle herrscht seit wenigen Tagen reges Treiben: Planierraupen verschieben Erde und Sand, ein Bagger türmt kleine Erdhügel auf und ein Arbeiter verdichtet mit einem Rüttler den Untergrund. Ein erster Kran steht bereits mitten auf dem Grundstück, einen zweiten bauen die Techniker gerade auf.

Und das soll am Pöttcherteich gebaut werden: Geplant sind acht Mehrfamilienhäuser, die sich mit ihrer zweieinhalbgeschossigen Bauweise in die Umgebung und Nachbarbebauung anpassen sollen. Denn eingerahmt werden die neuen Gebäude von Einfamilienhäusern, von denen viele erst vor Kurzem gebaut wurden. Sie gehören ebenfalls zum Neubaugebiet Pöttcherteich.

Wohnungen sind zwischen 23 und 119 Quadratmeter groß

In den Neubauten können die Ein- bis Vierzimmerwohnungen sowohl gekauft wie auch gemietet werden. Die Größen variieren zwischen 23 und 119 Quadratmetern. Alle 26 Eigentums- sowie zehn Mietwohnungen werden über den freien Wohnungsmarkt vergeben. Für 16 Mietwohnungen wird es eine Preisbindung geben. Und dafür sind noch einmal zwei Preisgruppen vorgesehen: Fünf Wohnungen werden an B-Scheininhaber vermietet. Der Mietpreis dafür liegt bei rund 7 Euro je Quadratmeter, für weitere elf Wohnungen wird die Miete zudem gedeckelt sein. Der Quadratmeterpreis soll zwischen dem Mittel- und dem Oberwert des aktuellen Mietspiegels liegen. Derzeit wären das 8,54 Euro.

So sollen die Mehrfamilienhäuser aussehen: Eine Visualisierung für die geplanten Mehrfamilienhäuser am Pöttcherteich. Quelle: Architekten Guder/Hoffend

Wohnraum für junge Familien, Senioren und Alleinstehende

Für einige Wohnungen günstige Mietpreise festzuschreiben, das war der Stadt bei den Verhandlungen mit dem Investor wichtig. Schließlich fehle in Burgwedel Wohnraum für junge Familien, Senioren und Alleinstehende, sagte Bürgermeister Axel Düker ( SPD) bei Vertragsunterzeichnung mit dem Bauunternehmer, der die Wohnungen selber vermarktet.

Eigentlich hofften der Investor und die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Neubauprojekt ein gutes Stück weiter zu sein. Spätestens am 1. Juni sollten die Arbeiten am Pöttcherteich beginnen, hieß es bei der Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt und Saccullo im März des vergangenen Jahres. Aber die Corona-Pandemie und Verzögerungen bei der Bewilligung des Bauantrages machten einen Strich durch diesen Zeitplan. So geht es erst jetzt los. Dafür hält der Bauunternehmer an seinem Zeitgerüst fest. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von drei Jahren“, sagte er gegenüber dieser Zeitung. „Aber vielleicht geht es auch ein bisschen schneller.“

Details zur Vermarktung gibt es zu eine späteren Zeitpunkt

Investor Antonino Saccullo und die Stadt kündigten an, in Kürze Details zu der Vermarktung der Miet- und Eigentumswohnungen bekannt geben zu wollen. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Von Thomas Oberdorfer