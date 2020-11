Thönse

Das Ende der Bauarbeiten an der Thönser Ortsdurchfahrt kommt allmählich in Sicht: Nachdem die Einmündung der Wettmarer Straße in die Lange Reihe seit dem Wochenende wieder geöffnet ist, beginnt am Montag der fünfte und letzte Bauabschnitt. Die Region ist optimistisch, dass dieser zügig vorangeht. „Trotz unerwarteter Kanalarbeiten und einem überraschenden Wasserrohrbruch im Hermann-Löns-Weg können die Bauarbeiten mit einem Verzug von rund vier Wochen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an.

Im Siek und Hermann-Löns-Weg werden teils zu Sackgassen

Der Bauabschnitt sieht vor, dass die Gehwege, Borde und Rinnen hergerichtet werden. Zudem erfolgt die Aufpflasterung der Einmündungen der Straßen Im Siek und Hermann-Löns-Weg zur Engenser Straße. Für etwa vier Wochen werden diese beiden Straßen teilweise zu Sackgassen. Die Engenser Straße wird gesperrt. „Anlieger erhalten die Möglichkeit, an ihre Grundstücke heranzufahren“, sagt Abelmann. Ab Dezember soll der Fahrbahnteiler am Ortsausgang Richtung Engensen gebaut werden.

Anzeige

Hier wird weitergebaut: Die Thönser Ortsdurchfahrt bleibt in Richtung Engensen ab der Abzweigung nach Wettmar gesperrt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zeitgleich werden die Bauarbeiten am Radweg zwischen Thönse und Engensen fortgesetzt. Für Fußgänger ist weiterhin ein Notgehweg zwischen den beiden Orten eingerichtet. Radfahrer fahren mit dem Autoverkehr an der Baustelle vorbei. „Der Radweg wie auch schon die Verbindung zwischen Neuwarmbüchen und Thönse wird nach Fertigstellung eine Breite von 2,50 Metern aufweisen“, sagt Abelmann.

Straße wird im Dezember asphaltiert

Die Region plant, die Asphaltierungsarbeiten an Ortsdurchfahrt und Radweg in einem Rutsch durchzuführen. Dies soll in der Woche vom 14. bis 18. Dezember geschehen. Wichtig für die Autofahrer: Für diese Zeit soll die Ortsdurchfahrt vom Strubuschweg in Thönse bis Engensen gesperrt werden.

Die Region Hannover, die Stadt Burgwedel und das Bundesumweltministerium investieren rund 1,8 Millionen Euro in die Ortsdurchfahrt und etwa 600.000 Euro in den Radweg.

Von Mark Bode