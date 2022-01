Großburgwedel

Die Bagger rollen bereits auf dem Areal zwischen Von-Alten- und Fuhrbergerstraße in Großburgwedel. Am Ostende der Fußgängerzone planen die Betreiber des Wohnparks mit der neu gegründeten Eichenhof GmbH in zwei Gebäuden unter anderem eine Tagespflege und Appartements für betreutes Wohnen.

Nach einer Verschiebung des Baustarts im vergangenen Jahr konnte die Familie Scharpenberg nun pünktlich mit den Arbeiten zu Beginn des neuen Jahres im Zentrum Großburgwedels beginnen. Dabei hofften sie, dass sie noch in diesem Jahr mit den Arbeiten fertig würden, sagt Eichenhof-Sprecherin Sabrina Bernitt. Doch das hinge auch vom Wetter und der aktuellen Corona-Lage ab.

Tagespflege könnte bereits 2023 eröffnen

Wenn alles gut läuft, könnte die Tagespflege im April nächsten Jahres eröffnen. Einziger Wermutstropfen: Das alte Fachwerkhaus muss doch abgerissen werden. Ob zumindest das Fundament erhalten werden kann, ist noch unklar. „Da waren natürlich alle sehr betroffen“, sagt Bernitt. Das alte Fachwerkhaus wollte die Familie vor allem aus persönlichen Gründen erhalten. Doch die Schäden seien einfach zu groß gewesen.

Ein Stück Stadtgeschichte verschwindet optisch dadurch aber nicht. „Der Wiederaufbau wird in deutlicher Anlehnung an das alte Gebäude passieren“, sagt der Burgwedeler Architekt Sascha Ballhausen. Nutzungsbedingt gebe es zwar kleine Änderungen, die seien aber minimal.

Nach dem großen Brand im Jahr 1724 als kleine Hofstelle wieder aufgebaut wurde das Fachwerkhaus als Adresse für Textilien und Aussteuer im 18. Jahrhundert als Fasche-Rust-Haus bekannt. In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts folgten nach Handwerksbetrieben diverse gastronomische Betriebe. Der Name Eichenhof geht auch auf diese Zeit zurück: Das bekannte Steakhouse „Eichenhof“ war dort auch einst angesiedelt.

