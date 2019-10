Kleinburgwedel/Großburgwedel

Wegen Bauarbeiten der Telekom auf der Wallstraße in Kleinburgwedel kommt es zu Einschränkungen bei der Regiobus-Linie 651.

Alternative für Kleinburgwedeler ist die Linie 621

Vom Betriebsbeginn am Montag, 14. Oktober, bis voraussichtlich zum Betriebsschluss am Freitag, 18. Oktober, werden bei Fahrten von und zum Bahnhof Großburgwedel folgende Haltestellen nicht bedient: Pappelweg, Am Schützenplatz, Krankenhaus, Rathaus, Rhadener Weg (alle Großburgwedel) sowie Bergstraße, Moorweg und Tempelweg (alle Kleinburgwedel). Fahrgäste aus Kleinburgwedel, die nach Großburgwedel fahren wollen, können die Linie 621 an den Haltestellen Bergstraße und Lerchenweg benutzen. Als Ersatz für die Haltestelle am Rathaus dient die Haltestelle Krankenhaus.

Von Sandra Köhler