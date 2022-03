Für das Neubaugebiet „Im Lohfelde West“ in Kleinburgwedel hatte die Stadt Burgwedel erstmals die Grundstücke verlost. Die Ergebnisse dieser Baulandvergabe sind jetzt Thema im Bauausschuss. In der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 24. März, geht es außerdem um das neue Feuerwehrhaus.