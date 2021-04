Großburgwedel

Wie hoch darf am Eiermarkt gebaut werden? Das ist nur eine der Fragen, die die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses in ihrer Sitzung am Dienstag, 27. April, klären wollen. Zudem stehen weitere Bauthemen auf der Tagesordnung. So geht es unter anderem um die Bauvorschriften für die Kernbereiche der Ortschaften Thönse und Kleinburgwedel. Im Rahmen der Einwohnerfragestunde können Bürger sich darüber hinaus mit eigenen Themen zu Wort melden.

Die Sitzung des städtischen Bau-, Planungs- und Umweltausschusses wird als Videokonferenz online durchgeführt. Sie beginnt um 18.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann den Link mit den Zugangsdaten per Mail an die Adresse ratsangelegenheiten@burgwedel.de anfordern.

Zuschauer ohne Internetzugang können die Sitzung im Sitzungszimmer des Rathauses auf einer Leinwand verfolgen. Dafür ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer (05139) 8973106 erforderlich.

Von Thomas Oberdorfer