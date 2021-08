Wettmar

Von A wie Anemone bis Z wie Zinnien reicht die Vielfalt der Pflanzen, die im Bauerngarten des Heimatvereins Wettmar wachsen. Einen Einblick in die blühende Natur mit Blumen, Kräutern und Nutzpflanzen wie Gurken und Kartoffeln erhielten Interessierte am Wochenende, als der Bauerngarten in der Reihe Offene Pforte der Region Hannover zu einem Spaziergang einlud. Gleichwohl: Die Zahl der Besucher hielt sich nach Aussage von Wilfried Künstler in Grenzen – möglicherweise wegen der steigenden Inzidenz.

„Vor der Pandemie haben wir hier auch immer eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen aus Wettmar angeboten“, sagt Alexander Bock und erinnert sich an ein volles Haus. Der Mitarbeiter des Instituts für Pflanzengenetik der Leibniz-Universität betreut als Mitglied des Heimatvereins für das Kirchspiel Wettmar-Thönse-Engensen die Oase auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Er und seine Mitstreiter können der geringeren Nachfrage aber durchaus auch etwas Positives abgewinnen: So blieb für jeden Besucher und jede Besucherin mehr Zeit zum Gespräch.

Diese Fuchsie hat Alexander Bock selbst gezüchtet und sie vor zwei Jahren auf den Namen „Schaperpaul“ getauft. Quelle: privat

„Wir haben uns entschieden, viele traditionelle Pflanzen in dem Bauerngarten anzusiedeln, die durch ihre Blüten viele Insekten anlocken, um dem aktuellen Rückgang der Insektenvielfalt ein klein wenig entgegenzuwirken“, erklärt Bock das Konzept. Gemeinsam mit ihm kümmern sich Bettina Gerke und Brigitte Horstmann mit viel Enthusiasmus um den Garten an der Heimatdiele Ecke Heiertrift/Kösterstraße. Deren Wände bieten die perfekte Kulisse für das Kleinod inmitten von Wettmar, das Interessierte auch außerhalb der Offenen Pforte besichtigen können. Noch gedeihen dort Rosmarin, Oregano und Salbei ebenso gut wie Riesenrettich und die Früchte des Pflaumenbaums.

Von Antje Bismark