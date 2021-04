Burgwedel

Gerade in Corona-Zeiten sind die Spiel- und Bolzplätze in Burgwedel bei Familien mit Kindern beliebter denn je. Rund 50 davon gibt es, verteilt über alle Ortsteile. Die machen die Mitarbeiter des Bauhofes derzeit frühlingsfit, damit dort auch sicher gespielt werden kann.

In der vergangenen Woche war der Bolzplatz an der Grundschule in Fuhrberg an der Reihe. Nun folgen die am Theodor-Storm-Weg, Am Schützenplatz und Am Flöth in Großburgwedel. Denn durch Torschuss und Paraden hatten dort die Strafräume vor den Toren mächtig gelitten. Das Gras war abgewetzt. „Zum Teil bilden sich dann richtige Kuhlen, in denen sich das Wasser sammelt, wenn es regnet“, sagt Bauhofleiter Martin Riessler. Damit ist jetzt Schluss: Die Fachfirma Ernst Link aus Burgdorf sorgt dafür, dass der Fußballernachwuchs bald wieder richtig bolzen kann. 21.000 Euro lässt sich die Stadt das kosten. Gut für die Kinder: Die Bolzplätze sind nicht komplett gesperrt, sondern nur an den Stellen, an denen gearbeitet wird.

Nach dem Bolzplatz an der Fuhrberger Grundschule werden jetzt auch am Theodor-Storm-Weg, Am Schützenplatz und Am Flöth die Strafräume wieder hergestellt. Quelle: privat

Spielplatzbesucher sollen mitgestalten können

Das Überprüfen, ob Wippe, Klettergerüst und Co. auch noch sicher genug sind, ist Chefsache. Das übernimmt Riessler höchstpersönlich. Nicht nur jetzt im Frühjahr, sondern regelmäßig immer wieder. Das Gute: Er kommt dabei in Kontakt mit kleinen und großen Besuchern, hört, wie zufrieden sie sind oder auch, was sie vermissen. Nicht immer sei es möglich, alle Wünsche zu erfüllen. „Wie ein Märchenschloss, das sich Mädchen für einen Spielplatz gewünscht haben“, sagt Riessler und schmunzelt. Doch was machbar sei, das versuche er auch machbar zu machen, wie etwa eine Reckstange in Fuhrberg.

Das Budget von etwa 50.000 Euro, das ihm jährlich zur Verfügung steht, um einzelne Geräte auszutauschen oder auch neue anzuschaffen, will er möglichst gut anlegen. Besonders beliebt sind übrigens Klassiker wie Schaukel, Rutsche, Wippe – sowohl auf den öffentlichen Spielplätzen als auch auf denen, die zu Kindertagesstätten oder Grundschulen gehören. Das große Thema für Riessler sind gerade Matschanlagen. Sowohl die Kita Kleinburgwedel als auch die Grundschulen in Kleinburgwedel und Wettmar sollen solche bekommen. Ausgesucht und geplant wird bedarfsgerecht mit den Ansprechpartnern vor Ort. Es soll schließlich passen.

Spielplätze werden in der Corona-Pandemie vermehrt Treffpunkte

Auch im Neubaugebiet Pöttcherteich sollen Spielgeräte aufgestellt werden. Doch damit will Riessler noch ein wenig warten. „Bis da noch mehr Leute wohnen.“ Ganz vorne auf der Liste der beliebtesten Spielplätze steht eindeutig der am Amtspark in Großburgwedel. Selbst aus Langenhagen und der Wedemark kämen gezielt Familien dorthin, hat der Bauhofleiter festgestellt. Das liegt nicht nur daran, dass der Spielplatz mit dem charakteristischen Drachen und der großen Wiese so viele Möglichkeiten für jedes Alter bietet. Auch die Tatsache, dass er im Spielplatzführer der Region Hannover gelistet ist, trägt zur Popularität bei.

Gerade weil er so beliebt ist, war er auch der einzige in ganz Burgwedel, der in der letzten Zeit von der Polizei einmal gesperrt werden musste. Denn die vielen Besucher hätten die vorgeschriebenen Corona-Regeln dort nicht einhalten können. „Das ist aber eine absolute Ausnahme gewesen“, sagt Riessler. Leider keine Ausnahme: Auch Burgwedels Spielplätze erfreuen sich in der Pandemie als Treffpunkte etwa für Jugendliche steigender Beliebtheit – mit dem unschönen Nebeneffekt, dass dort mehr Unrat wie etwa Glasscherben herumliegen. „Gerade auf Plätzen, die nicht so gut einsehbar sind, wie dem an der Oldenburger Koppel hinter dem E-Center oder dem Bolzplatz am Flöth, stellen wir das vermehrt fest“, sagt der Bauhofleiter. „Das muss doch nicht sein.“

Von Sandra Köhler