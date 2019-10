Großburgwedel

Nichts geht mehr auf dem Bauhof in Großburgwedel – zumindest nicht, wenn es um die Annahme von Grüngut geht. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Bauhofleiter Martin Riessler. Darum nehmen er und seine Mitarbeiter auf dem Gelände am Pappelweg vorerst kein weiteres Grüngut mehr an.

Aha kann das Grüngut in den nächsten Tagen nicht abholen

Rund 800 Kubikmeter Pflanzenreste lagern derzeit auf dem Bauhof. Das Grünzeug türmt sich zu einem rund 50 Meter langen, zehn Meter breiten und bis zu sieben Meter hoben Berg auf. Mittlerweile haben die Bauhofmitarbeiter Schwierigkeiten, mit ihren Fahrzeugen und Maschinen auf dem Gelände zu manövrieren. Die Stadt wartet darauf, dass Aha das Grüngut abholt und zur Kompostierung auf die Deponie nach Burgdorf bringt. Der Müllentsorger aus Hannover hat aber bereits abgewunken, in den nächsten Tagen sei eine Abfuhr nicht möglich.

Wer derzeit noch Grünschnitt los werden möchte, kann ihn „auf den Annahmestellen in Fuhrberg, Thönse und Wettmar sowie auf den Deponien in Lahe und Burgdorf abgeben“, sagt Stadtsprecherin Michaela Seidel.

Von Thomas Oberdorfer