Großburgwedel

Spektakuläre Montage: Bei Regen und Sturm haben am Donnerstag Arbeiter mit zwei Kränen ein neues Salz-Silo auf dem Gelände des Bauhofes am Pappelweg auf das Fundament gehievt. Damit ist der Bauhof jetzt in der Lage, weitere 25 Tonnen Streusalz trocken zu lagern. Denn das zweite Silo garantiert nicht nur einen Salzvorrat, sondern spart auch Zeit, weil das Salz trocken gelagert werden kann. Aktuell wird zudem eine Solestation montiert, um das Salz für den Einsatz bei Glätte anzufeuchten. So haftet das Gemisch beim Streuen besser. In die Silos sowie das Fundament investiert die Stadt insgesamt 88.000 Euro – und plant noch weiter Neuerungen.

Bei Sturm und Regen hieven zwei Kräne das Salz-Silo hoch. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Salz verkrustet bei offener Lagerung

Sollte der nächste Winter wieder viel Schnee bringen, ist der Burgwedeler Bauhof gut aufgestellt. Mit den zwei Silos können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser planen. Bisher mussten die sie abwarten bis der Turm leerlief. „Und erst dann konnten wir neues Salz bestellen“, sagt der neue Bauhofleiter Jannis Haase. Zudem habe es weitere Vorräte gegeben, die offen unter einem Schuppen gelagert wurden. Das habe zur Folge gehabt, dass das Salz oberflächlich verkrustet sei und nicht mehr genutzt werden konnte, erläutert der Bauhofleiter. „Bei loser Lagerung leidet die Qualität des Salzes.“ Nachts um 4 Uhr, wenn seine Kollegen mit dem Streuwagen starten, müssten sie die trockenen Brocken aussortieren. Das koste bei Glatteis viel Zeit.

Ein weiterer Vorteil des zweiten Silos, das mit 25.000 Euro zu Buche schlägt, ist, dass der Bauhof seine Salzvorräte nun günstiger einkaufen kann und bei längeren Lieferzeit keinen Zeitdruck habe, sagt Haase. Weil der Winter mild blieb, habe der Bauhof 2019 kein Salz bestellen müssen. Im vergangenen Winter indes seien 200 Tonnen Salz geordert worden. Mit dem neuen Silo schaut der Bauhofleiter nun entspannt der Wintersaison entgegen. Der neue Turm sei keine Reaktion auf den strengen Winter des vergangenen Jahres gewesen, sondern eine turnusmäßige Anschaffung, sagt Martin Riessler, der für die Umsetzung der Planungen bei der Stadt zuständig ist.

Im neuen Silo lagert der Bauhof Sole, die Streusalz anfeuchtet. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bei Blitzeis kommen Salz und Sole zum Einsatz

Neu auf dem Areal des Bauhofes ist auch das 35.000 Euro teure Sole-Silo. Derzeit montieren Arbeiter den aus Glasfaserkunststoff gefertigten Behälter. Die zehn Meter hohe Station fasst 15.000 Liter der Salzmischung. Die Sole kommt dann in zwei Fässer, die auf einem Streuwagen installiert sind. Die Ausstattung des Wagens ermöglicht eine Mischung aus Streusalz und Sole. Die Vorteile laut Haase: Das trockene Salz staube nicht mehr, das Salz lande nicht mehr im Grünstreifen, und mit der Sole habe es eine bessere Haftung. Zudem sei es umweltfreundlicher. „In die Technik und in das Mischverhältnis müssen sich die Mitarbeiter noch reinfuchsen“, sagt der Bauhofleiter. Zum Einsatz komme das Gemisch bei überfrierender Nässe und bei Blitzeis, jedoch nicht bei Schnee. Da werde Splitt gestreut.

Bauhofleiter Jannis Haase zeigt einer der Streuwagen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Neu zum Fuhrpark des Bauhofes gehört nun auch ein Streuwagen. Dieser löst einen elf Jahre alten Aufsatz für einen Lastwagen ab. Der Wagen steht bereits bei der Auslieferungsfirma Schmidt in Langenhagen. „Die Mitarbeiter bekommen erst noch eine Einweisung, um sich mit dem Wagen vertraut zu machen“, berichtet Haase. Ein weiteres Streuauto, das die Stadt im vergangenen Jahr angeschafft hatte, kommt ebenfalls beim Winterdienst zum Einsatz. Für beide gibt es auch neue Schneepflüge.

Stadt hat neue Pläne für Bauhof

Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr die neue Fahrzeughalle errichten ließ, gibt es jetzt schon weitere Pläne für die Fläche des Bauhofes. Um mehr Raum zu gewinnen, soll der überdachte Bereich zu einer trockenen Halle umgebaut werden. Dort sollen die Kehrmaschine und der Kipp- und Ladekran abgestellt werden. „Damit würden wir mehr Platz für die Werkstatt gewinnen“, erklärt Riessler.

Waschanlage auf Werkhof?

Zudem ist geplant, auf dem Gelände des Bauhofs eine Waschanlage zu bauen, die auch die Stadtfeuerwehr nutzen soll, um die eigenen Fahrzeuge dort zu pflegen. Wann dieses Vorhaben allerdings umgesetzt werde, weiß Riessler nicht. Für den Bauhof sollen auch noch Trockenschränke angeschafft werden. „Wenn die Mitarbeiter mit nasser Kleidung und Schuhen nach dem Dienst zurückkommen, sollen Jacke, Hose und Schuhe am nächsten Morgen wieder trocken sein“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier