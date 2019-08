Wettmar

Endspurt für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Wettmar: Am Montag, 26. August, beginnt die letzte Phase der Arbeiten. Bis Sonnabend, 31. August, wird die Hauptstraße/K119 zwischen der Kreuzung Kösterweg/Schulstraße und dem Kreisel am Ortsausgang in Richtung Kleinburgwedel voll gesperrt. Der Kreisel bleibt in diesem Zeitraum aber befahrbar, teilt die Region Hannover mit.

Wettmars Hauptstraße erhält ihre neue Fahrbahndecke

Am Montag werden Arbeiter zunächst die alte Fahrbahndecke abfräsen. Am Dienstag und Mittwoch wird dann die neue Asphaltschicht aufgebracht. Während Autofahrer einen Umweg fahren müssen, sind für Fußgänger alle Geschäfte und Zuwegungen auf beiden Straßenseiten erreichbar.

Der Auto- und Busverkehr kann den gesperrten Bereich der Ortsdurchfahrt über die Bruchstraße, den Meitzer Weg und die Thönser Trift umfahren. Die Einmündungen des Johannes-Schrader-Rings und der Sonnenallee sind für den Autoverkehr gesperrt. Anlieger erreichen ihre Grundstücke über die Westerfeldstraße. Die Lindenallee ist über die Straße Am Rahden und Rehklint erreichbar.

