Bei der Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt K 117 ist der erste Bauabschnitt bis auf die Fahrbahndecke fertiggestellt. Die Arbeiter wenden sich nun wieder dem zweiten Bauabschnitt zu, wie die Region Hannover mitteilte.

Der nächste Abschnitt wird Montag gesperrt

Dazu wird die Großburgwedeler Straße ab Montag, 25. Mai, zwischen den Einmündungen Am Drens und dem Kleinburgwedeler Weg (K 146) gesperrt. Die Straßen Am Drens und Am Schulgarten werden zu Sackgassen. Auch im zweiten Bauabschnitt steht die Erneuerung der Gehwege, Borde und Rinnen sowie der Haltestellen an. Eine Bedarfshaltestelle wird gegenüber der Grundschule eingerichtet.

In der Bauphase regelt eine Schrankenanlage die Durchfahrt für den Busverkehr. Die Busstrecke von Kleinburgwedel über Thönse nach Großburgwedel ist dann wieder geöffnet. Die bestehende großräumige Umleitung für Autofahrer wird unverändert aufrechterhalten.

Im Juni folgt der vierte Bauabschnitt

Mitte Juni wechseln die Arbeiter dann in den vierten Bauabschnitt, der so unterteilt wird, dass möglichst viele Verbindungen offen gehalten werden. Die Lange Reihe wird dann ab der Bruchstraße bis zum Strubuschweg gesperrt. Aus dem Strubuschweg wird man noch bis zu den Sommerferien in Richtung Engensen und Wettmar fahren können.

Derzeit können die Anwohner Im neuen Garten nicht auf die Durchgangsstraße fahren. Quelle: Rebekka Neander

Baukosten von bis zu 1,5 Millionen Euro

In den Sommerferien bekommt der Abschnitt zwischen Strubuschweg und dem Ortsausgang in Richtung Großburgwedel eine neue Fahrbahndecke. Dafür wird die Fahrbahn für etwa drei Tage voll gesperrt. Der exakte Termin steht erst kurz vor den Sommerferien fest.

Region und Stadt rechnen in Thönse mit Baukosten von bis zu 1,5 Millionen Euro. Dabei werden die Fahrbahn der K 117, Einmündungsbereiche der Nebenstraßen, Entwässerungsrinnen sowie der begleitende Gehweg erneuert. In den Ortseingängen aus Richtung Engensen und Großburgwedel sollen neu installierte Fahrbahnteiler als „Tempobremsen“ dienen.

Von Frank Walter