Großburgwedel

Die Fuhrberger Straße in Großburgwedel wird zur Einbahnstraße auf Zeit: Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer können sie in den Nächten zu Mittwoch, 28. August, und Donnerstag, 29. August, jeweils von 21 bis 5 Uhr lediglich in Richtung Bahnhof nutzen. Grund dafür sind Bauarbeiten an Versorgungsleitungen.

Busse 620, 630 und 650 halten nicht am Krankenhaus und der Station Von-Alten-Straße

Diese wirken sich auch auf die Fahrten der Regiobuslinien 620, 630 und 650 aus. Die Busse werden während der nächtlichen Sperrung in Fahrtrichtung Fasanenkrug umgeleitet. Die Haltestellen Großburgwedel/Krankenhaus und Großburgwedel/ Von-Alten-Straße werden deshalb nicht angefahren. Als Ersatz dient die Haltestelle Großburgwedel/Am Markt.

Von Sandra Köhler