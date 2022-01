Großburgwedel

„Klaus, der schaut jetzt vom Himmel auf uns herab“: Das sagt eine Frau am Ende der Von-Alten-Straße – und blickt kurz nach oben, dann zu einem Kind. Der Tod von Klaus Krüger, besser bekannt als Blumen-Klaus, hat Burgwedel tief erschüttert. Fast jeder, dem man begegnet, kann eine kleine Anekdote erzählen, von dem freundlichen älteren Herren, der an „seinem“ Platz beim Durchgang zu Penny auf dem Rollator sitzend über die Von-Alten-Straße wachte. Immer noch legen Burgwedelerinnen und Burgwedeler dort Blumen ab – und manche halten einen kurzen Moment inne.

Mit Blick auf die Von-Alten-Straße soll er nun auch seine letzte Ruhestätte finden. Klaus Krüger soll am 21. Januar in der Urnengemeinschaftsanlage nebst Steinchen mit seinem Namen darauf auf dem Großburgwedeler Friedhof bestattet werden.

Burgwedeler Bestatterin über Blumenklaus: „Er ist zu Hause“

„Er ist zu Hause“, sagt Jeannine Lüßmann vom Bestattungsinstitut Bamberg und lächelt. Am Freitagmorgen bereitet sie gerade eine andere Beerdigung in der Kapelle auf dem Friedhof vor. Doch hinter ihr liegen stressige Tage. Denn dass Klaus Krüger in Burgwedel bestattet wird, war Mitte der Woche noch nicht klar. Er starb am 30. Dezember 82-jährig in einem Krankenhaus in Hannover und habe keine direkten Angehörigen gehabt, berichtet Lüßmann.

Hier soll bald auch der Name Klaus Krüger stehen. Quelle: Alina Stillahn

Um zu verhindern, dass er in Hannover bestattet wird, habe sie sich auf den Weg gemacht und Klaus – wie sie ihn nennt – nach Burgwedel geholt. Dabei erhielt sie nicht nur Unterstützung von Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller, sondern auch von der Pastorin der St.-Petri-Gemeinde, Bodil Reller.

Kein Weihnachten ohne Kranz von Blumen-Klaus

Dass Klaus Krüger gestorben war, habe sie aus dieser Zeitung erfahren, sagt Lüßmann. Dabei kenne sie ihn schon seit Kindheitstagen, wie sie sagt. Sie seien nach Großburgwedel gezogen, da sei sie drei Jahre alt gewesen – und alle Blumen, die ihre Eltern für Bestattungen bestellten, seien von Klaus Krüger gekommen. In Sichtweite seines späteren Stammplatzes hatte er das Blumengeschäft an der Von-Alten-Straße geführt. „Es gab nicht ein Weihnachten ohne Adventskranz von Klaus“.

Früher seien sie als Kinder immer in seinem Laden gewesen. Süßigkeiten habe er keine dagehabt, dafür aber immer eine Hand voll Groschen, erzählt sie. Später habe sie auch den Girl’s Day bei ihm verbracht. „Für mich war er ein kleiner, total lieber Opi“, sagt Lüßmann. Besonders groß sei er eben nie gewesen. Was sich Klaus Krüger nun für seine Beerdigung wünschen würde? „Klaus war Florist, wenn er eins möchte, dann bestimmt Blumen.“

Klaus Krüger alias Blumenklaus ist Ende Dezember mit 82 Jahren gestorben. Quelle: Mark Bode

Bestattungsort stand lange zur Diskussion

Am 21. Januar solle nun auch jeder und jede die Möglichkeit haben, sich auf dem Friedhof zu verabschieden, sagt Lüßmann. „Das ,wo‘ ist auch lange diskutiert worden.“ Denn Klaus habe keine Bestattungsvorsorge getroffen. In Isernhagen K.B. sei seine Familie begraben. Er selbst habe sich einmal den Friedwald in Uetze angeschaut. Auch eine Bestattung in Kleinburgwedel unter einem Baum hätte sie schön gefunden. Nun aber ist es das Herz Großburgwedels geworden. „Er ist Teil Burgwedels, also wird er in Burgwedel beigesetzt.“

In dieser Kapelle soll die Trauerfeier für Blumen-Klaus stattfinden. Sie wird per Lautsprecher nach draußen übertragen Quelle: Alina Stillahn

Sie selbst wird die Beerdigung ausrichten. Die St.-Petri-Gemeinde stellt das Grab. „Es wird eine ganz normale Trauerfeier“, sagt Lüßmann. Pastorin Bodil Reller werde ein paar Worte sprechen und ein Organist spielen. Damit alle dabei sein könnten, werde die Feier über Lautsprecher übertragen. Doch eine Besonderheit gibt es: Am Grab sollen die Jagdhornbläser spielen. Lüßmann schaut von der Urnengemeinschaftsanlage aus in Richtung Von-Alten-Straße. Das Jagen, sein Hobby, habe er geliebt, ebenso seinen Job, sagt sie und lächelt. „Letztendlich hat er auch die Burgwedeler geliebt.“

Die Trauerfeier für Klaus Krüger findet am Freitag, 21. Januar, um 14.30 Uhr auf dem Großburgwedeler Friedhof statt.

Von Alina Stillahn