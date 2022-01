Großburgwedel

Angesichts der steigenden Infektionszahlen setzt der Kirchenvorstand der St.-Petri-Gemeinde nach seiner Sitzung am Dienstag, 18. Januar, weiter auf die 2G-Regel bei den Gottesdiensten vor Ort. Das heißt: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Dazu muss eine Maske – bevorzugt FFP2 – getragen werden. Außerdem bittet die Gemeinde um vorherige Anmeldungen zu den Gottesdiensten in St. Petri und im Haus der Kirche. Die Anmeldung unter www.stpetriburgwedel.church-events.de ermögliche eine fast kontaktlose Dokumentation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagt Pastorin Bodil Reller. Alternativ können sich Gläubige auch unter Telefon (95139) 9839822 beim Gemeindebüro anmelden. Für die Friedhofskappelle hingegen gilt die 3G-Regel. Maximal 25 Personen dürfen in die Kapelle.

Zusätzlich will die Gemeinde ihr Streamingangebot auf dem Youtubekanal „Ev Ju Burgwedel“ fortsetzen. So lasse sich der Gottesdienst live verfolgen oder nachträglich mitfeiern werden, teilt Pastorin Reller mit.

Von Alina Stillahn