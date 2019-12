Thönse

Die Adventszeit ist die Zeit der Weihnachtsfeiern – und jedes Jahr eine Herausforderung für die vielen Vereine, bei denen alles von Ehrenamtlichen organisiert wird. Am Sonntag feierte die auf dem Hof Feldmann in Thönse ansässige Reitsportgemeinschaft (RSG) Roggen-Hof. Und immer wenn Reiter feiern, sind auch ihre Pferde dabei.

Glühwein und Co. dürfen bei keiner Weihnachtsfeier fehlen

Organisatorin Daniela Gau von der RSG hatte viele Helfer bei den umfangreichen Vorbereitungen: Die Reithalle musste geschmückt werden, Kaffee, Kakao und Glühwein, sowie kalte Getränke vorbereitet und Torten und Kuchen gebacken werden. Zudem gab es Bratwurst und Stockbrot, dass sich die Kinder im Freien bereiten durften.

Der Tanz der Pferde

Höhepunkt der Feier waren die Auftritte von Pferden und Reitern. Die Thönser hatten sich eine Geschichte rund um eine kleine Prinzessin, die auf einem Einhorn saß, und einen kleinen Prinzen ausgedacht. Die Prinzessin irrte umher, suchte ihren Prinzen und fand zunächst nur einen Husar – in dieser Rolle ritt Ute Bussmann eine Dressur-Kür. Pirouette, Piaffe und Passage – und das alles mit möglichst wenig sichtbaren Kommandos des Reiters.

Daniela Gau, Emma Smith, Tobias Abel und Lena Günther zeigten danach eine quirlige Springquadrille, zusammen mit Celina Nowak fand sich Günther zu einem feinen Pas de Deux zusammen, einem Tanz der Pferde. Eine Halsringvorführung, bei der das Pferd nur mittels eines losen Rings um den Hals Gehorsamsübungen absolviert, sowie ein Gelassenheitstrail komplettierten die bunte Show, die von Charleen Kühl moderiert wurde. Am Ende fand die Prinzessin ihren Prinzen, und der Weihnachtsmann durfte sich am Ende auch noch spendabel zeigen.

Drei Generationen unter einem Dach

Der Familienbetrieb Hof Feldmann, drei Generationen leben und arbeiten unter einem Dach, und mit ihm die RSG ist seit dem Start vor rund 20 Jahren kontinuierlich gewachsen. Heute stehen rund 50 Pferde von Einstellern in den Ställen, dazu kommen noch etwa 20 Pferde, die in Offenställen gehalten werden. Da die kleine Halle am Hof den gewachsenen Ansprüchen nicht mehr genügte, bauten die Feldmanns vor zwei Jahren eine große, moderne Halle westlich der K 116, die auch turniertauglich ist.

