Großburgwedel

Wunderbare Musik, stimmungsvolle Fotos und eine gleichermaßen informative wie lebendige Vorstellung des norwegischen Komponisten Edvard Grieg: Das wollten sich mehr als 180 Kulturinteressierte nicht entgehen lassen. So war der Großburgwedeler Amtshof beim Benefizkonzert zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes Burgwedel-Isernhagen-Wedemark bereits eine Viertelstunde vor Beginn komplett gefüllt, sodass die Organisatoren keine weiteren Gäste mehr einlassen konnten. Auch in klingender Münze zahlte sich der Abend aus. Die Spenden in Höhe von 2036,80 Euro, die der Abend einbrachte, sollen als Anschubfinanzierung für eine Bürokraft fungieren, die die Koordinatorinnen bei ihren zahlreichen Verwaltungsaufgaben entlastet.

Auf der Leinwand brach das glitzernde Licht der aufgehenden Sonne durch die Wolken. Musikalisch ging damit im Amtshof die Sonne auf, als die Pianisten Christian Döring und Monika Döring-Brucks mit „Morgenstimmung“ aus der Peer-Gynt-Suite 1 von Edvard Grieg eines der wohl bekanntesten Stücke der Romantik anstimmten. Als der Schlusston verklungen war, dauerte es einen Moment, bis die Zuhörer klatschten: Zu intensiv waren sie gefangen von den perlenden Tonkaskaden. In diesem hochromantischen Werk habe der Komponist das grandiose Schauspiel eines Sonnenaufgangs als Impression von mystischer Leuchtkraft eingefangen, erklärte der Vortragende Franz Rainer Enste.

Norwegen zum Träumen in allen Facetten

„ Edvard Grieg ist Norwegen, sozusagen Norwegen in Noten“ nahm er den Faden des Themas auf und entwickelte ihn im Laufe des Abends informativ und mitreißend. Von Griegs Heimatstadt Bergen, einem lebendigen Kulturzentrum, wusste er ebenso zu berichten wie von der Sehnsucht nach einem unabhängigen Staat. Er skizzierte Griegs Werdegang, sprach von dem Geiger Ole Bull, der Grieg dazu motivierte, seinen eigenen Stil zu finden, und schlug auch immer wieder die Brücke zum aktuellen politischen Geschehen. Während auf der Leinwand Fotoimpressionen von Manfred Zimmermann erschienen, interpretierten die beiden Pianisten und Konstantin Zacharow auf einer Orgel, einer Leihgabe der Villa Seligmann, Werke des norwegischen Komponisten schlechthin.

Angeregt habe die Veranstaltung Enste, sagte Ute Rodehorst, Koordinatorin des Hospizdienstes: „Er hat diesen Vortrag mit anderen Musikern bereits im Vorfeld einmal gehalten. Und das war so gut angekommen, dass er es auch für Burgwedel vorschlug.“ Denn das alljährliche Benefizkonzert für den Ambulanten Hospizdienst kommt erst noch: Am Sonntag, 17. November, musiziert das Kammerorchester Elisabeth-Consort aus Hannover ab 17 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf.

Franz Rainer Enste stellt sehr lebendig Biografie und das Umfeld Griegs vor. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler