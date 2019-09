Wettmar

Torf und Moor – dieses Duo steht im Mittelpunkt des Tages des Heimatvereins in Wettmar. Zu der Veranstaltung lädt der Heimatverein für das Kirchspiel Engensen, Thönse, Wettmar für den Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ein. Gefeiert wird in und an der Heimatdiele an der Heierdrift 15.

Der Heimatverein gewährt dabei Einblick in die Geschichte der Torfgewinnung in den Mooren, die Wettmar umgeben. Die Gäste erwartet eine Ausstellung vom Torfmoos bis zur Steinkohle. Zu sehen sind zahlreiche Torfstücke und historische Gebrauchsgegenstände zur Torfgewinnung. Besucher können wie in alten Zeiten Torf abbrennen. Kinder sind eingeladen, mit kleinen Mühlen Mehl zu mahlen, Stockbrot über dem Torffeuer zu backen und Torf-Matsche auszuprobieren.

Für die musikalische Begleitung sorgen die Alphornbläser Fuhrberg sowie Joachim Schrader an der Drehorgel.

Von Gabriele Gerner