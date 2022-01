Kleinburgwedel

Ist ein Nahwärmenetz die richtige Antwort auf die explodierenden Energiepreise und das Erfordernis, den CO2-Ausstoß zu senken? „Ja. Und wir glauben, dass das in Kleinburgwedel funktioniert“ – das sagen Edgar Kolze und Florian Leisenberg, die bereits ein Grobkonzept ausgearbeitet haben und für die Gründung einer Betreibergenossenschaft nun „Mitgestalter“ suchen.

Unterstützung bekommen sie vom frisch gewählten Ortsbürgermeister Lars Wöhler. Insbesondere für die zahlreichen älteren Bestandsgebäude im Dorf könne eine solche lokale nachhaltige Lösung die einzige Chance darstellen, die Klimabilanz signifikant zu verbessern, meint der CDU-Politiker. In den sozialen Netzwerken ist die Werbung für das Gemeinschaftsprojekt gerade angelaufen. Infozettel an alle Haushalte sollen in den nächsten Tagen folgen.

Holz für Hackschnitzelanlage reichlich vorhanden

Die Voraussetzungen für ein Nahwärmenetz sind vor Ort zum Teil schon vorhanden. So könnte die Abwärme aus der bestehenden Biogasanlage, deren Geschäftsführer Leisenberg ist, genutzt und ergänzt werden mit einer noch zu bauenden Hackschnitzelanlage, in der das reichlich anfallende Rest- und Altholz aus den Kleinburgwedeler Wäldern energetisch verwertet wird. Das wäre aus Sicht von Kolze eine „nachhaltige und regionale Alternative zu fossilen Brennstoffen“. Der Ortsbürgermeister verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt: Ein Nahwärmenetz für das ganze Dorf könne dazu beitragen, dass der bezahlbare Wohnraum im Ort erhalten bleibt, so Wöhler.

Die Biogasanlage an der verlängerten Heidbergstraße im Norden des Dorfes könnte einen Teil der geplanten Fernwärme-Genossenschaft die benötigte Wärme liefern. Quelle: Martin Lauber

Wie das? Am 117 Jahre alten Hofgebäude der Kolzes lässt es sich exemplarisch illustrieren. „Beim Bau im Jahr 1904 war ein niedriger Energiebedarf noch nebensächlich“, erläutert der Hausherr. Eine komplette energetische Sanierung würde heutzutage aber nicht nur zu hohen Kosten für Mieter sowie Eigentümer führen, sondern auch den Stil des Gebäudes komplett verändern. „Vor dieser Herausforderung stehe nicht nur ich“, betont Kolze. Deshalb ist er zuversichtlich. „Gemeinsam können wir uns in Kleinburgwedel eine Wärmeversorgung aus regenerativen Energiequellen aufbauen.“

Energieeinsparung von rund 20 Prozent

Kolze ist fachlich vorbelastet. Als Mitgesellschafter der Biogasanlage im Nachbardorf Thönse, die dort bereits fast 100 Haushalte mit Wärme versorgt, weiß er, dass die angeschlossenen Nutzer im Vergleich zu vorher von einem rund 20 Prozent niedrigeren Energiebedarf profitieren. Vielfach sei das eingesparte Geld sogar für gezielte Energiesparmaßnahmen angelegt worden – nach seiner Auffassung ein Pluspunkt für den Energieausweis der betreffenden Gebäude und ein doppelter für den Klimaschutz. Die in Thönse mithilfe regenerativer Energie gewonnene jährliche Wärmeleistung entspreche der von rund 350.000 Litern Heizöl, berichtet Kolze.

Beispiel Schwüblingsen: Ein Dorf macht sich unabhängig In Schwüblingsen in der Gemeinde Uetze ist das, was den Kleinburgwedelern vorschwebt, längst Realität. Mittlerweile versorgt eine Hackschnitzelheizung 85 Gebäude mit Nahwärme. 20 sollen noch hinzukommen. Dafür ließ die Energiegenossenschaft Schwüblingsen in dem nur 569 Einwohner zählenden Dorf Rohre verlegen – immerhin 5,2 Kilometer. Insgesamt kostete das Projekt etwa 2 Millionen Euro. Förderung gab es aus EU-Mitteln und vor allem von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Für die Holzstämme für die Hackschnitzelheizung hat die Energiegenossenschaft einen Vertrag mit dem Forstamt Fuhrberg abgeschlossen. Damit leisten die Schwüblingser auch einen Beitrag zum Aufforsten der Wälder. Für das sogenannte Fallholz gibt es kaum Käufer, sodass den Waldbesitzern das Geld fehlt, um neue Bäume zu pflanzen. Die Wärme wird mitten im Dorf produziert. Eine Filteranlage sorgt dafür, die Emissionen auf ein Minimum zu beschränken. Sie filtert 99,9 Prozent aller Partikel und Rauchgase heraus.

Anders als in Thönse, wo das Wärmenetz in drei Schritten von den Betreibern der Biogasanlage ausgebaut wurde, schwebt den Kleinburgwedelern für ihr 2500-Seelen-Dorf ein genossenschaftliches Betreibermodell vor, quasi in Nutzerhand. Für eine „Projektgruppe Nahwärmenetz“ sind sie auf der Suche nach Interessierten und Mitgestaltern, die sich aktiv einbringen wollen. Hoffnung macht das bisherige Echo. Denn ein erster Aufruf in den sozialen Netzwerken hat bestätigt: Interesse ist da.

Erste Resonanz ist vielversprechend

32 Haushalte mit einem Energiebedarf von jährlich 650.000 bis 680.000 Kilowattstunden haben unverbindlich ihr Interesse an einer Versorgung mit Nahwärme bekundet. Theoretisch ließe sich dieser Wärmebedarf zwar allein mit der Abwärme der örtlichen Biogasanlage stillen. Aber um ein Leitungsnetz für den gesamten Ort refinanzieren und um die Förderkriterien der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfüllen zu können, wird ein Netz mit möglichst nicht weniger als 100 Anschlüssen angestrebt. Für die erforderliche Hackschnitzelanlage böte sich nach Meinung von Leisenberg und Kolze ein Standort in der Nähe der Biogasanlage an der verlängerten Heidbergstraße an. Dort würde dann auch eine große Puffereinheit für Heißwasser platziert – als „Rückfalllösung“ bei einers möglichen Betriebsstörung.

In Kürze sollen alle Kleinburgwedeler Haushalte per Infozettel über das Projekt informiert und um Rückmeldung gebeten werden. Falls es die Pandemie zulässt, ist möglichst für Februar eine öffentliche Veranstaltung geplant, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Von Martin Lauber