Burgwedel

Um Vereine und Ehrenamtliche in der Stadt Burgwedel beim Schutz vor Cyberkriminalität zu unterstützen, hat FDP-Politiker Andreas Genske mit der Geschäftsführung seines Arbeitgebers de-dsb Gmbh jetzt ein besonderes Angebot ausgearbeitet. Vereine und Organisationen, die im Stadtgebiet ansässig sind und nicht gewinnorientiert arbeiten, können es kostenlos in Anspruch nehmen.

Webinar und Scans für Vereine

So bieten Genske und das Unternehmen an, unter dem Motto „Mehr Cyber-Sicherheit für das Ehrenamt in Burgwedel“ das Dark-Web zu scannen, um zu schauen, ob sich dort bereits sensible Daten der Vereine finden lassen. Zusätzlich gibt es einen Websitescan für Vereine, um diesen anschließend eine Auswertung an die Hand zu geben, wo es Gefahrenpotenzial gibt und welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden könnten. Vorab gibt es ein Webinar für mindestens ein Vorstandsmitglied, um für Cyberangriffe zu sensibilisieren und Tipps zu geben. Die de-dsb GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist bei den Themen Informationssicherheit und Notfallvorsorge – und unter anderem aktiv in der IWU (Interessengemeinschaft der Wirtschaftsunternehmen in Burgwedel).

Zehn Burgwedeler Vereine können das Angebot pro Monat annehmen. Nachfragen und Anmeldungen sind bis zum 31. März per E-Mail an age@de-dsb.de sowie unter Telefon (05139) 9 77 99 50 möglich.

Von Carina Bahl