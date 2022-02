Wettmar

Einige stellen sich Gartenzwerge vor das Haus. Andere pflanzen Büsche und bunte Blumen. In Wettmar gibt es hingegen etwas Besonderes zu sehen: Dort steht eine Hanomag-Dampflokomotive. Seit nunmehr 22 Jahren schmückt die Lok mit der Fahrgestellnummer 5429 den Vorgarten von Bernd Framke. Schon so lange restauriert der Enthusiast das Schienenfahrzeug in seiner Freizeit. Der heute 58-Jährige hat das Fahrzeug komplett zerlegt, um es dann nach und nach in den Originalzustand von 1909 zu versetzen. Ein ambitioniertes Hobby, das seine Zeit braucht. Fertig ist der Liebhaber der Dampfloks noch lange nicht.

Bernd Framke zeigt den aufgearbeiteten Kessel der Dampflok. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Beruf und Hobby haben mit Schienen und Loks zu tun

Wie kommt man zu so einem ungewöhnlichen Steckenpferd? Einige bauen die Modelldampfloks im Keller. „Ich habe mich an ein Original gewagt“, sagt Framke. Sein Interesse für Lokomotiven wurde bereits in der Schule geweckt. Damals durfte er mit einem Kurs im Betriebswerk Lehrte mit einer Lokomotive fahren. Das hat ihn imponiert und gleich zum Anhänger dieser Maschinen gemacht. „Eine Dampflok raucht, riecht und besticht durch einfache, sichtbare Technik“, sagt der Betriebsinspektor bei der Deutschen Bahn. Sein Beruf hat ebenso mit Schienen und Loks zu tun wie auch sein Hobby. Framke arbeitet im Stellwerk am Hauptbahnhof in Hannover.

Wo lässt sich so eine Lokomotive kaufen? Das sei ein Zufall gewesen, sagt Framke. Die Lok stand von 1972 bis 2000 im Märchenpark in Verden. Dort diente das Gefährt als Denkmal. „Als ein Besitzerwechsel anstand, habe ich erfahren, dass die Lok verkauft werden soll.“ Gesagt, getan: Für 6500 Mark erwarb Framke die Lok mit dem Ziel, diese von Grund aufzuarbeiten. In einem Fotoalbum hat Framke alles dokumentiert. Etwa die Anfänge im Jahr 2000, als ein Traktor die Lok an Ketten legte und sie auf die Schienen in Vorgarten hievte. Bilder zeigen auch, in welchem Zustand sich das Fahrwerk befand. „Viele Teile waren schlichtweg durchgerostet“, sagt der 58-Jährige.

Das ist das original Typenschild der Dampflok, die als Nummer 5429 im Jahre 1912 hergestellt wurde. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hanomag baut Lokomotive 1909 auf Vorrat

Die Roststellen verwundern nicht. Die Lokomotive wurde im Jahr 1909 auf Vorrat bei Hanomag in Hannover-Linden gebaut. Erst drei Jahre später lieferte das Unternehmen die Lok an die AG Weser in Bremen aus. Das beweist ein altes Fabrikschild, das Framke restauriert hat. Dort war sie bis 1933 in Betrieb. Dann erwarb die Spedition Paul Klembt den Zug. Im Bremer Industriehafen war die Lok bis 1971 „für den Transport von Waren auf dem Gelände im Einsatz“, berichtet Framke. Er besitzt ein altes Betriebsbuch, in dem sogar Reparaturen und der TÜV vermerkt sind. Danach stand die Lok im Verdener Märchenpark.

Mit Liebe zum Detail: Bernd Framke baut das Führerhaus der Lok originalgetreu nach. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Dampflokomotive ist unter dem Namen Pledgery bekannt. Der Triebwagen verfügt über 100 PS und ist mit 25 Stundenkilometer unterwegs. Die Maschine wird mit 800 Kilogramm Kohle angefeuert und erhitzt einen 3000 Liter fassenden Wassertank. Framke kennt jedes Einzelteil der Lok aus dem Effeff. Im Laufe der Jahre hatte sich der Vater von drei erwachsenen Kindern das technische Know-how als Autodidakt angeeignet. Wenn er über den gesandstrahlten Kessel oder das Führerhaus erzählt, merkt man seine Leidenschaft bei der Restaurierung. Gleichwohl ist so ein Vorhaben mit viel Mühe verbunden. Und wirft man jetzt einen Blick auf die Lok in seinem Vorgarten, sieht man Framkes Liebe zum Detail.

Hobbytüftler stößt an Grenzen

Bei der Zerlegung, Aufarbeitung und beim Bau von Einzelteilen stieß Framke auch an seine Grenzen. Als er ein fünf Millimeter dickes Blech biegen wollte, stellte der Betriebsinspektor schnell fest, dass es mit der Hand nicht geht. „Das können nur Maschinen“, sagt er. Viele Menschen aus dem Bereich Schwermetallbau hätten ihm geholfen, insbesondere auch der Maschinenbauer Lutz Steinert.

Hilfreich ist für Framke auch der Verein der Braunschweiger Verkehrsfreunde. Auf ihrem Vereinsgelände steht eine baugleiche Lok. Allerdings heißt diese Triangel. Anhand der Zugmaschine stellte Framke fest, welche Teile bei seiner Lok fehlen. „Zwölf Jahre habe ich gebraucht, um diese Fehlteile zu besorgen“, schildert der 58-Jährige. Etliche Teile habe er akribisch abgemessen und gezeichnet, um sie mit der Lok in Braunschweig zu vergleichen und dann neu anzufertigen.

Ein ungewöhnlicher Anblick: Eine Dampflok steht im Vorgarten von Bernd Framke in Wettmar. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bernd Framke muss nur noch kleine Arbeiten erledigen

Wie viel Geld und Zeit er in die Aufarbeitung seiner Lokomotive in mehr als zwei Dekaden gesteckt hat, weiß Framke nicht genau. Nur so viel: „eine Menge“. Noch muss der Lokenthusiast einiges an seinem historischen Gefährt machen. Es seien vor allem kleinere Arbeiten zu erledigen: Der Führerstand bekommt einen Eichenholzboden und wird lackiert. Einige Antriebsteile wie zum Beispiel die Treib- und Kuppelstange muss er anbringen sowie Teile von Hängeeisen montieren. „Die Lok ist sein ganzer Stolz“, sagt seine Frau Fathimath. Einige Zeit wird Framke für die Kleinigkeiten noch brauchen. Und es fehle auch der finale Anstrich in Grau und Schwarz. „Aber 22 Jahre wird es nicht mehr dauern“, sagt er und schmunzelt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier