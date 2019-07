Großburgwedel

Wann ist es Zeit, seine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen? Bernd Hofmann, Konrektor der Burgwedeler Oberschule hat eine passende Antwort auf diese Frage. „Als im vergangenen Jahr eine Großmutter ihre Enkelin an unserer Schule angemeldete, die ich hier bereits als Schülerin unterrichtet habe, da wusste ich, es ist an der Zeit zu gehen“, erklärte Hofmann mit einem Augenzwinkern.