Burgwedel

Verletzungen am Kopf hat am Freitag gegen 23.20 Uhr eine 49 Jahre alte Frau aus Isernhagen erlitten, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Landesstraße 381 zwischen Großburgwedel und Isernhagen H.B. unterwegs war. An der Unterführung zur Autobahn 7 stürzte die Radfahrerin, die in Richtung H.B. fuhr. Zeugen alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau zuvor Alkohol konsumiert hatte. Eine Kontrolle mit dem Alkomaten ergab 1,6 Promille.

Deshalb musste die Isernhagenerin eine Blutprobe abgeben. Ein Rettungswagen brachte sie wegen der Kopfverletzungen ins Krankenhaus.