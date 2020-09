Großburgwedel

Auf dem Flachdach der Grundschule Großburgwedel summt es. Drei Bienenvölker sind dort seit einem Jahr zu Hause. Eigentlich kümmert sich eine Schüler-AG unter Leitung von Timo Pampel um die fleißigen Honigproduzenten. Wegen der Pandemie ruht die Arbeit aber. Sonst hatten Viertklässler die Königin und die Brut regelmäßig kontrolliert und auch schon Honig produziert. Nun steht die Winterfütterung an – allerdings ohne die Hilfe der Kinder.

Pädagoge Timo Pampel präsentiert einen Wachsrahmen für einen Bienenstock. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

AG-Leiter kümmert sich nun allein um die Bienen

Pampel rührt zwölf Kilogramm Zucker und acht Liter Wasser zusammen. Die Masse ist etwas zäh- flüssig. Der Lehrer zieht sich einen Schutzanzug an und zündet einen Smoker an. Schließlich öffnet er einen braun-grünen Bienenstock und füllt das zuckersüße Gemisch in den Behälter. „Pro Volk gibt es fünf Liter – und die sind schnell aufgenascht“, sagt der Pädagoge.

Eigentlich wollte der Förderverein eine Elternparty auf die Beine stellen. Diese musste wegen der Corona-Krise ausfallen. Aus dem Erlös wollte der Förderverein einen Schaukasten mit Plexiglasscheiben für die Bienen-AG anschaffen – das dauert nun noch ein wenig. Gespendet hatte der Verein aber bereits ein Bienenstock aus Holz. Die zwei Styroporkästen seien eine Leihgabe. Auch die sollen laut Pampel später ausgetauscht werden. Die Behälter aus Holz seien ökologischer, sagt Schulleiter Nils Thönnessen.

„Die Bienen bleiben dauerhaft auf dem Flachdach der Grundschule stehen“, sagt der Schulleiter. Das Thema Bienen sei nun fest im Sachunterricht eingebettet. Jeder Schüler habe zumindest einmal in der Grundschulzeit mit ihnen zu tun.

AG-Leiter Timo Pampel zeigt eine Bienenwabe. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bis das wieder möglich ist, kümmert sich Pampel allein um die Bienen. „Ich finde es spannend, was die Bienen machen und was sie können“, sagt der 38-Jährige, der Mitglied im Imkerverein Burgwedel und Isernhagen ist. Pampel will bald an einem Honiglehrgang teilnehmen. Dieser ist für die Grundschule wichtig, damit sie den Honig selbst vermarkten können. „Dann auch wieder mit den Kindern“, betont der AG-Leiter.

Von Katerina Jarolim-Vormeier