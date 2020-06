Engensen

Von wegen, auf einem Golfplatz gibt es nur kurz gemähtes Gras: Das Gelände des Golf-Clubs Burgwedel in Engensen ist ohnehin schon ein Naturparadies und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Zwei neue Blühflächen mit insgesamt anderthalb Hektar Fläche sollen insbesondere Bodenbrütern zusätzliche Deckung bieten und für Insekten Nahrungsquellen sein. Dazu haben der Hegering Burgwedel, die Jagdgenossenschaft und die Jagdpächter des Reviers Wettmar, der Golf-Club, mehrere Landwirte und die Stadt Burgwedel an einem Strang gezogen.

Im Herbst blüht es auf anderthalb Hektar

Noch sieht man erst ein paar grüne Halme auf dem sandigen Boden, auf dem ehemals Spargel angebaut worden war. „Aber in ein paar Wochen sieht das schon ganz anders aus, wenn es jetzt etwas regnet. Und im Herbst blüht es dann hier kräftig“, sagt der Engenser Jäger Bernd Hartwig. Er ist auch begeisterter Golfer – und froh, dass es möglich war, gerade dort etwas für die Biodiversität zu tun. „Ich habe zwei Jahre gesucht, es ist nicht einfach, Flächen zu bekommen.“

Buchweizen, Hafer, Malven, Steinklee, Rotklee, Borretsch, Luzerne, Margeriten, Dauerlupinen, Färberkamille und Ringelblumen: Die Samenmischung ist genau auf die Bodenverhältnisse und die Gegend abgestimmt. Und die Blütenpracht wird von Dauer sein, wie Jagdaufseher Jan Beukenberg sagt. „Das ist keine einjährige Mischung, und die Erde muss auch nicht wieder umgebrochen werden.“

Naturerlebnis begeistert den Club-Präsidenten

Er sei sehr glücklich, dass das alles so möglich gewesen sei, sagt Golf-Club-Präsident Dieter Poppe. Für ihn sei das Golfspielen auf der Anlage eine ganz besondere Liga. „Wenn ich zwei Stunden auf dem Platz bin, ist das wie ein Tag Urlaub.“ Der Grund? Beim Golfen könne er die Natur erleben. Dass sähen übrigens nicht nur die Clubmitglieder so. Viele Spaziergänger, mit denen er ins Gespräch komme, auch. „Wir haben hier Rehe, Hasen, Kaninchen. Und weil die nicht gejagt werden, lassen sie sich auch nicht stören.“

Spezielle Gewinner der neuen Blühflächen sind übrigens neben Insekten auch Fasane und Rebhühner. Letztere werden immer seltener. Doch auf dem Golfplatz finden sie – sobald die Pflanzen hochgewachsen sind – Schutz vor Greifvögeln. Diese gibt es auch reichlich im Umfeld des Golfplatzes, wie Hartwig verrät: „Ein Falkenpärchen wohnt in der alten Mühle.“ Biodiversität, darum bemüht sich Burgwedels städtischer Umweltkoordinator Malte Schubert bereits seit Längerem. Als er mit seinem Anliegen beim Hegering Burgwedel vorstellig wurde, war dieser sofort begeistert.

Umweltschutz bringt viele Menschen zusammen

„Es ist toll, wie diese Sache Menschen zusammenbringt“, sagt Jagdpächterin Ursula Nagy. Und das tat sie wirklich. Schubert und der Hegeringsleiter Marcus Polaschegg hatten bei einem Ortstermin geeignete Flächen auf dem Golfplatz ausgeguckt. Nach dem Ja des Besitzer des vom Golf-Club gepachteten Landes und dem Absuchen der Fläche mit einem Hund, um dort lebende Bodenbrüter umsiedeln zu können, war Hagen Küster, Wettmarer Landwirt und gleichzeitig Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Wettmar, an der Reihe. Er bereitete den Boden mit Mähen und Fräsen vor.

Der ebenfalls aus Wettmar stammende Landwirt und Jäger Hans-Jürgen Liptow brachte das Saatgut mittels pneumatischer Sämaschine in den Boden ein. Die Kosten für die Bodenbearbeitung und Aussaat übernahm die amtierende Clubmeisterin Wanda Hartwig. „Nun könnten wir noch einen Sponsor brauchen, der uns bei der Bewässerung unter die Arme greift“, sagt Hartwig. Einen Brunnen in der Nähe gibt es, ein Landwirt wäre auch bereit anzupacken – bleiben allerdings die Kosten etwa für den Diesel der Beregnungsanlage.

Biodiversität zum Selbsterkunden

Übrigens sollen Burgwedeler Bürger künftig auch die Gelegenheit haben, sich selbst anzuschauen, was in den Ortsteilen alles für die Artenvielfalt getan wird. „Herr Schubert plant nämlich, eine Route zusammenzustellen, die sich per Fahrrad erkunden lässt“, weiß Beukenberg. „22 Kilometer, da lässt sich ein schöner Tagesausflug draus machen.“ Auch auf der städtischen Website würde sich eine Zusammenstellung dieser Projekte und Flächen gut machen, ist er sich sicher.

Von Sandra Köhler