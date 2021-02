Großburgwedel

So schön ist Großburgwedel: Ein Blumenmeer überflutet derzeit eine Wiese an der Straße. Dicht an dicht stehen hier Hunderte Krokusse. Da die Blütenpracht bereits in wenigen Tagen vergangen sein dürfte, lohnt sich sicher ein kurzer Besuch bei einem Spaziergang am Wochenende. So schön wie in den vergangenen Tagen wird das Wetter aber leider nicht mehr werden. Maximal zehn Grad kündigen die Meteorologen als Tageshöchsttemperatur an, eher ein klein wenig darunter. Und auch die Sonne wird sich rarmachen. Wenn überhaupt, dann wird sie nur wenige Stunden scheinen. Trotzdem – ein Blick auf das Blumenmeer lohnt sicherlich.

Von Thomas Oberdorfer