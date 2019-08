Großburgwedel

Eng, enger, am engsten geht es im Kreuzungsbereich der Von-Alten- mit der Fuhrberger Straße zu. 20 Leitungsrohre liegen dort unter dem Bürgersteig in der Erde. Das war zumindest der Stand am Mittwoch. Mittlerweile ist ein weiteres hinzugekommen. Mit einer Horizontalbohrung ließ die Avacon ein zusätzliches Leerrohr verlegen. Es soll später neue Stromkabel des Energieversorgers aufnehmen. Nun sind es also 21 Leitungsrohre.

Viel Sand – Bohrkopf lässt sich gut steuern

Das Besondere: Die Avacon lässt nicht die Straße aufreißen, um das neue Rohr unter die Erde zu bringen, sondern eine Maschine wühlt sich unterirdisch vorwärts, ohne dabei das Pflaster hochzunehmen. Das Dirigieren des Bohrgestänges unter der Von-Alten-Straße gehört dabei für Horizontalbohrtechniker Thomas Linz zu den eher leichten Aufgaben in seinem Job. „Der Untergrund besteht hier aus Sand, da lässt sich der Bohrkopf gut steuern“, sagt er. Und: Auch wenn es schon reichlich Leitungsrohre unter der Straße gibt, ist noch genügend Platz. Bis zu 160 Meter lassen sich so überbrücken, ohne dass man im Straßenraum irgendetwas von den Verlegearbeiten bemerkt.

Techniker geht auf Nummer sicher

Um auf Nummer sicher zu gehen, steuert Linz mit dem Bohrgestänge eine Tiefe von dreieinhalb Metern an. Dort wird das neue Rohr liegen. „Damit sind wir mehr als einen Meter von allen anderen Leitungen und auch dem Schmutzwasserkanal unter der Straße entfernt“, erläutert er. Eine einfache Aufgabe, aber mit der Technik ließen sich auch wesentlich kompliziertere Sachen erledigen. „Kürzlich musste ich mit dem Bohrer zwischen zwei Leitungen hindurch. Der Abstand der beiden Rohre betrug weniger als 30 Zentimeter. Das war wirklich Millimeterarbeit“, erklärt Linz.

160 Meter können in einem Stück verlegt werden

Und so funktioniert die Horizontalbohrung in Großburgwedel: Bauarbeiter haben in der Mitte der Von-Alten-Straße eine wenige Quadratmeter große Grube ausgehoben. An der bringen die Spezialisten der Wildeshausener Firma HDC Bohrtechnik ihre Maschinen in Stellung. Diese drücken das rotierende Bohrgestänge unterirdisch immer weiter in Richtung Fuhrberger Straße. Die nötige Kraft wird über ein Zahngestänge an der Maschine übertragen. Obendrein wird Wasser mit bis zu 160 Bar Druck durch den Bohrkopf gepresst. Das spült den Weg frei. Nach knapp 80 Metern kommt die nächste Baugrube. Auf den Zentimeter genau erreicht sie der Bohrkopf.

Nun wird er abgebaut und stattdessen das Leerrohr an dem Gestänge befestigt. Die Maschine zieht die Metallstangen zurück, weitet dabei die Bohrung auf und nimmt das Leerrohr mit unter die Erde. Ist das Gestänge komplett aus der Erde herausgezogen, ist das Rohr komplett verlegt.

Techniker ortet Bohrkopf zentimetergenau

Dabei kann die Technik einiges mehr, als derzeit in Großburgwedel von ihr gefordert wird. „Wir können auch Kurven unter der Erde bohren. Eine Richtungsänderung um 90 Grad mit einem Radius von 45 Metern ist möglich“, erläutert Linz die Möglichkeiten seiner Maschine. Diese findet übrigens nicht allein den Weg durch den Untergrund. Im Bohrkopf ist ein Sensor untergebracht, den der Techniker von der Oberfläche aus zentimetergenau orten kann. Und das bis in eine Tiefe von sieben Metern. „Soll es noch tiefer hinabgehen, haben wir noch einen empfindlicheren Sensor zur Verfügung. Mit dem ist es möglich, die Signale des Bohrkopfs aus einer Tiefe von elf Metern zu empfangen.“ Per Funk gibt Linz dann seine Anweisungen an den Kollegen im Steuerstand.

Horizontalbohrungen sind teuer

Auch wenn das Verlegen neuer Leitungen mittels Horizontalbohrung eine saubere Sache ist, den größten Teil ihres Netzes in Großburgwedel erneuert die Avacon auf herkömmlichem Wege. Bauarbeiter öffnen die Straße, verlegen die neuen Rohre und schließen die Oberfläche wieder. Grund dafür sind die Kosten. „Das ist einfach deutlich günstiger“, erläutert Matthias Lausch, der zuständige Projektleiter der Avacon. Bis 2020 will das Unternehmen Stromleitungen mit einer Gesamtlänge von 29 Kilometern in Großburgwedel neu verlegen. Die Arbeiten laufen bereits seit 2017. Der Energieversorger veranschlagt Kosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro für die Arbeiten.

In der jetzigen Phase werden die Horizontalbohrungen in Großburgwedel noch bis Anfang kommender Woche fortgesetzt. Dann soll das neue Rohr bis zur Rossmann-Filiale an der Hannoverschen Straße liegen. Dort steht der nächste Stromverteiler der Avacon. „Dann rücken wir erst einmal wieder ab“, sagt Linz. Auf ihn wartet dann eine neue Baustelle, irgendwo in Deutschland.

